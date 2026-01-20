Chubut en duelo por la despedida de Diego Serón: "Te arrancaron de nuestras vidas"

El sitio donde se ubicó el cadáver está situado cerca del cerro Chenque, a escasos metros del Camino Centenario, un sitio que es muy frecuentado por personas que suelen hacer distintas actividades deportivas.

diego-seron-chubut1

Chubut en duelo: triste despedida para Diego Serón

Alberto Vásquez, hermano de Diego Serón, despidió al joven en sus redes sociales, minutos después de ser informado sobre el hallazgo del cuerpo. “Hermano, te voy a extrañar toda la vida. Te juro que voy a hacer justicia”, aseguró en un mensaje compartido en su perfil de WhatsApp.

diego-seron-chubut

En otro mensaje, agregó: “Vos no molestabas a nadie, porque te arrancaron de nuestras vidas, hermano. Voy a extrañar y, cueste lo que me cueste, voy a hacer justicia. Te amo hermano, siempre vas a vivir en mí”.

El miércoles 7 de enero, cuando se retiró de su vivienda en Comodoro Rivadavia, Chubut, Diego Serón vestía una camiseta y un buzo de Boca, club del cual era fanático y mostraba su pasión en las redes sociales.

Por su parte, el fiscal de turno ordenó la realización de pericias y la práctica de la autopsia a fin de esclarecer el hecho.