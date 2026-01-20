Un joven de 28 años fue encontrado muerto tras permanecer desaparecido durante más de diez días en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. Se trata de Diego Ezequiel Serón, cuyo cuerpo apareció en el sector Rincón del Diablo, un lugar emplazado al sur de la provincia.
Chubut en duelo por la despedida de Diego Serón: "Te arrancaron de nuestras vidas"
Alberto Vázquez, hermano de Diego Serón, posteó en las redes poco después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo en Comodoro Rivadavia, Chubut
La víctima había salido de su domicilio en el barrio Las Flores con el objetivo de conseguir trabajo y le avisó a su madre, aunque nunca volvió, al tiempo que su celular se apagó y la familia radicó la denuncia por “averiguación de paradero”.
Las autoridades de Chubut analizaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, mientras que se utilizaron perros rastreadores para efectuar la búsqueda y se elaboraron tareas de geolocalización para hallar el teléfono.
El sitio donde se ubicó el cadáver está situado cerca del cerro Chenque, a escasos metros del Camino Centenario, un sitio que es muy frecuentado por personas que suelen hacer distintas actividades deportivas.
Chubut en duelo: triste despedida para Diego Serón
Alberto Vásquez, hermano de Diego Serón, despidió al joven en sus redes sociales, minutos después de ser informado sobre el hallazgo del cuerpo. “Hermano, te voy a extrañar toda la vida. Te juro que voy a hacer justicia”, aseguró en un mensaje compartido en su perfil de WhatsApp.
En otro mensaje, agregó: “Vos no molestabas a nadie, porque te arrancaron de nuestras vidas, hermano. Voy a extrañar y, cueste lo que me cueste, voy a hacer justicia. Te amo hermano, siempre vas a vivir en mí”.
El miércoles 7 de enero, cuando se retiró de su vivienda en Comodoro Rivadavia, Chubut, Diego Serón vestía una camiseta y un buzo de Boca, club del cual era fanático y mostraba su pasión en las redes sociales.
Por su parte, el fiscal de turno ordenó la realización de pericias y la práctica de la autopsia a fin de esclarecer el hecho.