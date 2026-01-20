Bañarse en lugares prohibidos es más que una imprudencia e Irrigación contó los riesgos y multas que conlleva

Corte-de-Agua-Programado-Trabajos-de-Irrigacion.jpg Infraestructura de Irrigación. Muchos eligen bañarse allí y ponen en riesgo su vida.

¿Por qué es tan peligroso bañarse en lugares no permitidos?

El motivo de la prohibición es simple. En el caso de los canales de riego, la infraestructura está diseñada para que el agua circule con gran rapidez. Algunos tienen en el fondo un sistema específico para dar mayor fluidez al caudal, lo que genera corrientes imposibles de controlar.

No son lugares preparados para un uso recreativo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la llamada "Cascada de la muerte" en el barrio Ujemvi de Las Heras.

irrigación Los espejos de agua de Mendoza encierran algunos peligros. Imagen ilustrativa.

Por otra parte están los ríos mendocinos que provienen de la montaña. "Esto quiere decir que son muy caudalosos. Uno los puede ver mansos por arriba, pero son muy caudalosos por abajo y con muchas piedras", explicó Andino.

"Entonces, ninguno de los ríos, los arroyos o los espejos de agua de Mendoza, ni la infraestructura hídrica, es apta para bañarse", sintetizó.

Mendoza tuvo que lamentar recientemente la historia de Rita, una mujer en situación de calle que vivía en el Zanjón de los Ciruelos. Se cree que el 30 de diciembre, producto de una fuerte lluvia, el agua se la llevó y aún no hay rastros de ella.

busqueda mujer desaparecida zanjon de los ciruelos Aún buscan a Rita, la mujer que desapareció en el Zanjón de los Ciruelos.

Sobre la situación de Rita, explicó que el caso del Zanjón de los Ciruelos es diferente y más preocupante porque no es un cauce de riego sino aluvional, donde el agua baja de manera intempestiva y con mucha violencia.

Ya no es una recomendación: hay multas

Irrigación lleva años, y décadas, concientizando e informando a los mendocinos sobre los peligros que implica bañarse en aguas prohibidas. Sin embargo, la práctica continúa.

Ante esto, la Provincia estableció dentro del Código Contravencional multas económicas, arresto y trabajos comunitarios para quienes infrinjan las normas.

Y si se trata de un menor, la responsabilidad y la sanción recae sobre los padres o tutores.

"Muchas veces esto de introducirse a bañarse en los cauces lleva acompañado también hechos de destrucción de la infraestructura", advirtió Andino, a la vez que señaló que es frecuente que las personas construyan diques improvisados, derrumben los márgenes para contener el agua o arrojen basura.

Frente a las restricciones, la funcionaria destacó que los municipios están habilitando zonas donde es posible refrescarse de manera segura.

canales bañarse verano (1).jpg Un ejemplo de los peligros a los que se arriesgan algunos niños en Mendoza, donde los veranos son tórridos.

En Potrerillos hay una alternativa legal y segura

En Potrerillos está una de las alternativas para refrescarse: Bahía Príncipe, el parador número uno, que es público y donde la gente puede bañarse sin problemas.

Las limitaciones están en que uno sólo puede meterse en un sector vallado, donde hay guardavidas. También piden no haber ingerido alcohol ni sustancias.

Poterillos -Bahía Príncipe.jpg Potrerillos, parador Bahía Príncipe.

¿Quién controla?

"Solo se puede bañarse en aquellos sectores que están vallados y aquellos que están expresamente habilitados, que cuentan con la habilitación específica", explicó.

"También hay otros lugares donde uno puede hacer actividad náutica, pero no necesariamente bañarse. Allí hay que tomar precauciones: saber qué es lo que está permitido, qué es lo que no, siempre ingresar con chalecos salvavidas, tomar todas las medidas necesarias para prevenir los riesgos", continuó.

Andino dejó bien en claro en la entrevista que controlar que las personas no se bañen en lugares prohibidos no es una facultad de Irrigación, pero que si los ciudadanos detectan a alguien lo oportuno es llamar a la Policía o a los Bomberos.