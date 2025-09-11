Irrigación invierte en maquinaria pesada y equipos

12 Este lunes 8 de septiembre el acto licitatorio para la adquisición de maquinaria pesada.

Entre los equipos a adquirir se encuentran una excavadora hidráulica sobre orugas de 21 a 25 toneladas; una excavadora hidráulica sobre orugas de 13 tonelada; tres retroexcavadoras cargador frontal sobre neumáticos 4x4 con brazo extensible; una retroexcavadora cargador frontal sobre neumáticos 4x4 con brazo estándar; una retroexcavadora cargador frontal sobre neumáticos 4x4 con brazo extensible, balde 4 en 1; una topadora sobre orugas (mínimo 37,5 toneladas) armado con hoja semi universal y escarificador de 1 diente; un camión tractor 6x4 doble eje trasero con plato de enganche; dos camiones tractor (de potencia mínima 300 HP) doble eje trasero con plato de enganche; tres carrocerías vuelco trasero metálica con sistema hidraúlico (capacidad 15 a 18 m3) y un tractor de 80 HP, 4WD, con cabina.

Doce ofertas económicas fueron recibidas de las siguientes empresas: DELFER SRL, LMA INDUSTRIAL SA, TRACK MAR SACI, ZMG ARGENTINA SRL, FICAMEN SA, GRUAS SAN BLAS SA, DIESEL LANGE SRL, FINNING ARGENTINA SA, VIALERG SA, AMERICAN VIAL GROUP SRL, HEINZ LOOS SRL e IGARRETA MÁQUINAS SA. Las ofertas serán evaluadas previamente a la adjudicación, en los próximos días.