Inicio Sociedad vida
Vida

"La vida es una mano de truco": qué significa el consejo del día de Gabriel Rolón

Con su consejo metafórico, Gabriel Rolón nos pone frente al tablero de la vida: no elegimos todas las cartas, pero sí cómo jugarlas

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
La vida es una mano de truco: qué significa el consejo del día de Gabriel Rolón

"La vida es una mano de truco": qué significa el consejo del día de Gabriel Rolón

En su columna radial "Perros de la Calle" (Urbana Play FM), el psicoanalista argentino Gabriel Rolón nos plantea consejos muy sabios sobre la vida y como la encaramos. Más que una exhortación superficial, este mensaje encierra una profunda enseñanza para elegir vivir plenamente, abrazando las cartas que nos tocan como acto de decisión consciente.

Cada día, el psicólogo y escritor argentino Gabriel Rolón ofrece consejos en "Perros de la calle" que conectan profundamente con las emociones humanas. Su mirada realista nos hace pensar más allá de los mandatos sociales y a conectar con lo esencial.

En uno de sus habituales consejos del día, el psicoanalista y escritor Gabriel Rolón reflexionó con una metáfora atrapante: “La vida es una mano de truco”. Con esta frase, el especialista nos invita a repensar cómo asumimos la responsabilidad por nuestras decisiones, incluso cuando el contexto no está bajo nuestro control.

Qué significa el consejo de Gabriel Rolón: “La vida es una mano de truco”

Gabriel Rolón
Gabriel Rolón nos dice

Gabriel Rolón nos dice "La vida es una mano de truco".

Gabriel Rolón desanda lugares comunes y preconceptos respecto a ese estado de la vida que busca poner en evidencia lo que se esconde detrás de esa ilusión, que la modernidad vende como panacea y no es más que una trampa.

Huyendo de fórmulas de prontos frutos y consejos conductistas, Gabriel Rolón pone en entredicho los distintos discursos contemporáneos que abordan la felicidad. Así, propone no idealizarla, saber que es siempre incompleta, que puede surgir en mitad del dolor más lacerante y que hay que trabajarla.

Rolón explica que, aunque no siempre podamos elegir las “cartas” que nos toca recibir, sí podemos decidir cómo jugarlas. En este sentido, es muy necesario, primero, hacernos cargo de lo que nos toca vivir, es decir, tener responsabilidad sobre nuestras actitudes.

Embed - GABRIEL ROLÓN: “LA VIDA ES UNA MANO DE TRUCO” “De las actitudes hay que hacerse responsable. No quiere decir que tenga la voluntad de cambiarlas como quiero, pero soy responsable”, señaló nuestro psicólogo de cabecera. “Las cartas son las que están, vos sos el que algún juego puedo armar”. “Jugamos varias manos [de truco]. ¿Quién tuvo una sola historia de amor, de amistad, de trabajo? Es posible que haya manos en las que uno estuvo brillante y otras en las que uno estuvo tan mal que nadie quiere jugar con vos". Reviví las columnas de @Gabriel Rolón en nuestro canal de YT #gabrielrolon #rolon #psicologo #terapia #gabrielrolón
@urbanaplayfm

GABRIEL ROLÓN: “LA VIDA ES UNA MANO DE TRUCO” “De las actitudes hay que hacerse responsable. No quiere decir que tenga la voluntad de cambiarlas como quiero, pero soy responsable”, señaló nuestro psicólogo de cabecera. “Las cartas son las que están, vos sos el que algún juego puedo armar”. “Jugamos varias manos [de truco]. ¿Quién tuvo una sola historia de amor, de amistad, de trabajo? Es posible que haya manos en las que uno estuvo brillante y otras en las que uno estuvo tan mal que nadie quiere jugar con vos". Reviví las columnas de @Gabriel Rolón en nuestro canal de YT #gabrielrolon #rolon #psicologo #terapia #gabrielrolón

sonido original - UrbanaPlayFm

Hay que asumir la responsabilidad personal y entender que tenemos la capacidad de actuar ahora para no tener que aceptar las consecuencias luego. Aunque las circunstancias puedan limitarnos, siempre tenemos la posibilidad de elegir nuestras respuestas, de activar nuestros recursos internos para luchar por lo que queremos, aunque el camino este lleno de piedras.

Como en una mano de truco, en la vida hay momentos gloriosos y otros complicados. Lo esencial es seguir jugando, aprendiendo y adaptándonos simplemente con lo que nos toca. Porque lo que nos pasa no es un castigo, lo que nos toca vivir mucho menos. Solo es cuestión de saber como jugar con las cartas que nos tocaron.

Temas relacionados:

Te puede interesar