"La vida es una mano de truco": qué significa el consejo del día de Gabriel Rolón

Qué significa el consejo de Gabriel Rolón: “La vida es una mano de truco”
Gabriel Rolón
Gabriel Rolón nos dice "La vida es una mano de truco".
Gabriel Rolón desanda lugares comunes y preconceptos respecto a ese estado de la vida que busca poner en evidencia lo que se esconde detrás de esa ilusión, que la modernidad vende como panacea y no es más que una trampa.
Huyendo de fórmulas de prontos frutos y consejos conductistas, Gabriel Rolón pone en entredicho los distintos discursos contemporáneos que abordan la felicidad. Así, propone no idealizarla, saber que es siempre incompleta, que puede surgir en mitad del dolor más lacerante y que hay que trabajarla.
Rolón explica que, aunque no siempre podamos elegir las “cartas” que nos toca recibir, sí podemos decidir cómo jugarlas. En este sentido, es muy necesario, primero, hacernos cargo de lo que nos toca vivir, es decir, tener responsabilidad sobre nuestras actitudes.
En este video, el especialista pone sobre la mesa su punto de vista.
Hay que asumir la responsabilidad personal y entender que tenemos la capacidad de actuar ahora para no tener que aceptar las consecuencias luego. Aunque las circunstancias puedan limitarnos, siempre tenemos la posibilidad de elegir nuestras respuestas, de activar nuestros recursos internos para luchar por lo que queremos, aunque el camino este lleno de piedras.
Como en una mano de truco, en la vida hay momentos gloriosos y otros complicados. Lo esencial es seguir jugando, aprendiendo y adaptándonos simplemente con lo que nos toca. Porque lo que nos pasa no es un castigo, lo que nos toca vivir mucho menos. Solo es cuestión de saber como jugar con las cartas que nos tocaron.