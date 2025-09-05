"Seamos felices ahora": ¿qué quiere decir el consejo del día de Gabriel Rolón?

Huyendo de fórmulas de prontos frutos y consejos conductistas, Gabriel Rolón pone en entredicho los distintos discursos contemporáneos que abordan la felicidad. Así, propone no idealizarla, saber que es siempre incompleta, que puede surgir en mitad del dolor más lacerante y que hay que trabajarla.

Qué quiere decir el consejo del día de Gabriel Rolón

Gabriel Rolón explicó que muchas veces las personas postergan la posibilidad de ser felices, esperando que las condiciones de la vida sean perfectas. Sin embargo, esa espera suele ser infinita. Para el psicoanalista, la clave está en abrazar la felicidad en el aquí y ahora, incluso con las imperfecciones y dolores que forman parte de la existencia.

En sus palabras: “Vos tenés que decidir si alguien que querés tiene que estar en tu vida ahora o basta con que esté en tu memoria”. Con este consejo, nos hace pensar que no todo vínculo ni todo deseo pueden prolongarse, y que es necesario elegir lo que suma en el presente para poder construir bienestar.

Muchas veces confundimos felicidad con comodidad, con estabilidad. Pero si nos apartamos y vemos nuestra vida desde otra perspectiva, entenderemos que para ser felices muchas veces hay que realizar elecciones con el corazón y no con la mente. No tenemos que quedarnos en lo que no es mutuo, en lo que conocemos solo por costumbre.

felicidad (1) Para alcanzar la felicidad es necesario pagar un precio, y no hablamos de plata. Hablamos de tocar fondo para resurgir con fuerzas hacia este estado, aunque haya que dejar atrás personas o cosas. La felicidad es ahora

No es una excusa decir "pero llevamos ocho años, tenemos hijos" eso no es sinónimo de ser felices. Cuando estamos mal en ese vínculo o situación, no tenemos por qué aceptar cosas que no nos merecemos solo por creer que somos felices. Así que este consejo, hace que te replantees como estas siendo feliz. ¿Lo estás siendo ahora mismo?.

La felicidad como una elección

Según Rolón, la felicidad no debe confundirse con una vida sin problemas. Para él, la verdadera felicidad es aquella que se logra a pesar de las pérdidas, las ausencias y los momentos difíciles. Se trata de una elección consciente: aceptar lo que no se puede cambiar y valorar lo que sí está al alcance.

Este enfoque rompe con la idea de la felicidad absoluta o idealizada, y la convierte en algo humano, accesible y posible de vivir día a día.