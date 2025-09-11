Muchas personas no prestan atención a los accesorios, pero pueden marcar un antes y un después en un atuendo. En la actualidad, las figuras influyentes de la moda, celebridades e influencers se ponen todo lo que encuentran: complementos dorados, plateados, colores neutros, alegres, pañuelos, gorras, cinturones y gafas de sol.

gafas de sol Leonie Hanne es una influencer alemana y modelo. Se ha consolidado como una de las principales figuras de moda del mundo. Imagen: Instagram.

Las prendas de ropa son importantes para armar outfits que destaquen, pero los accesorios marcan la diferencia para transformar y complementar un look. De hecho, puedes vestir las mismas prendas en días consecutivos, usando accesorios diferentes para crear