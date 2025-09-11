Con este truco sencillo puedes potenciar tus atuendos. Imagen: Vogue.

Con este truco sencillo puedes potenciar tus atuendos. Imagen: Vogue.

Seguramente alguna vez te pasó que, al elegir un look para un evento; ya sea una fiesta, una juntada con amigos, o un día de trabajo; sentiste que no tenías nada adecuado o que tu guardarropas parecía demasiado básico. Afortunadamente, en este artículo te compartimos un truco sencillo que aporta una solución fresca y económica para mejorar tu estilo.

Muchas personas no prestan atención a los accesorios, pero pueden marcar un antes y un después en un atuendo. En la actualidad, las figuras influyentes de la moda, celebridades e influencers se ponen todo lo que encuentran: complementos dorados, plateados, colores neutros, alegres, pañuelos, gorras, cinturones y gafas de sol.

Leonie Hanne es una influencer alemana y modelo. Se ha consolidado como una de las principales figuras de moda del mundo. Imagen: Instagram.

Las prendas de ropa son importantes para armar outfits que destaquen, pero los accesorios marcan la diferencia para transformar y complementar un look. De hecho, puedes vestir las mismas prendas en días consecutivos, usando accesorios diferentes para crear

El truco para transformar tus looks

A continuación, te dejamos una pequeña guía de ideas para combinar los complementos que elevarán tu look de la mejor forma posible según la situación en la que te encuentres.

  • Para ir a trabajar: collares, cinturones, pinzas para el pelo, pañuelos, anillos, pendientes (perlas, argollas, etc), orquillas, tote bags, diademas trenzadas. Si tu trabajo no te lo permite, puedes usar estos accesorios para un café con amigas.
  • Para la noche: anillos, cadenas, pendientes (largos, diamantes, de piedras), cadena para la cintura, clips para el pelo con acabado perlado o efecto glitter, clutch, bolso de hombro con lentejuelas, bolsos de acabado metalizado.
  • Para salir de paseo: gafas de sol, gorra, sombrero de crochet, boina, bolso bandolera o cruzado, bolsa de tela, pañuelo de seda, o cinta para el pelo.
Los sombreros de crochet son una de las &uacute;ltimas tendencias. Imagen: Freepik.

Los sombreros de crochet son una de las últimas tendencias. Imagen: Freepik.

Con esta lista de accesorios puedes crear looks distintivos basados en las tendencias de moda de esta temporada para no pasar desapercibida. Solo tienes que escoger los complementos que tienes en casa y adaptarlos según tus gustos.

