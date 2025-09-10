Inicio Sociedad Mate
¿Por qué siempre se me tapa la bombilla del mate?

El mate es una de las bebidas más ricas, populares y consumidas a lo largo y ancho del país. Con un pequeño truco puedes evitar que se tape la bombilla

Con un truco y algunos consejos, la bombilla del mate no se te va a tapar nunca más. 

El mate es una bebida que nos acompaña en cada momento, recuerdo y lugar. Muchas veces, la bombilla de metal se tapa con la yerba y tenemos que hacer mucha fuerza para intentar tomar un sorbo de mate. Con un truco y algunos consejos, puedes evitar esta situación.

mate
El mate es una infusión argentina, consumida en varios países del mundo, muy antigua y cargada de historia.

¿Por qué siempre se tapa la bombilla del mate y cómo puedo destaparla?

La bombilla del mate se tapa principalmente por la presencia de polvillo. En ocasiones también puede ser por una falla propia de los orificios de la bombilla. Otros factores que pueden generar la obstrucción de la bombilla son la acumulación de mugre y los restos de sarro en el interior.

cebar mate
Lo ideal es usar yerba con bajo contenido de polvo para evitar este tipo de problemas.

El polvillo bloquea el filtro o paso del agua. Para evitar este problema existe un truco facilísimo. Simplemente, hay que humedecer la yerba con agua tibia antes de colocar la bombilla en el mate, y no cebar directamente con la yerba seca y la bombilla dentro.

Si ese truco no funciona, puedes probar retirando el polvillo con tus manos antes de preparar el mate. Si tampoco funciona, probablemente la bombilla se está tapando con otras cosas y no es culpa de la yerba. En estos casos lo mejor es realizar una limpieza profunda del elemento.

5 consejos para preparar un mate rico y sano

Siempre que se trate de mate o yerba mate, existe algún truco casero o técnica destinada a mejorar el sabor de esta infusión. El Instituto Nacional de la Yerba Mate enumera algunas recomendaciones o consejos claves a tener en cuenta al momento de preparar un buen mate.

tomar mate
El mate no solo es rico, también tiene enormes beneficios para la salud.

  1. Nunca, bajo ningún punto, hiervas el agua para el mate. Esta infusión se tiene que tomar preferentemente a una temperatura de 75°C u 80°C. El agua hirviendo puede quemar la yerba, el mate se lava mucho más rápido y encima se nos quema toda la boca.
  2. Lo mejor es llenar el recipiente de mate con yerba tres cuartas partes y no hasta arriba. La yerba mate se hincha mucho y aumenta su volumen, por lo tanto, si colocamos demasiada en el mate, se puede rebalsar.
  3. Desinfecta las bombillas de mate cada cierto tiempo. Para hacerlo, puedes realizar un truco o procedimiento sencillo con bicarbonato de sodio. Solo basta con hervir las bombillas en agua y bicarbonato de sodio durante algunos minutos o hasta que toda la mugre se desprenda.
  4. Evita los movimientos de la bombilla. Esto puede modificar el sabor del mate o tapar la bombilla.
  5. Una vez que finalice el día o ya no tomes más mate, retira la yerba del recipiente, lávalo con abundante agua, coloca una servilleta limpia para que absorba la humedad y déjalo en un lugar ventilado. Nunca te vayas a dormir sin limpiar bien el mate.

