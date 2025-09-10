¿Por qué siempre se me tapa la bombilla del mate?

La bombilla del mate se tapa principalmente por la presencia de polvillo. En ocasiones también puede ser por una falla propia de los orificios de la bombilla. Otros factores que pueden generar la obstrucción de la bombilla son la acumulación de mugre y los restos de sarro en el interior.
El polvillo bloquea el filtro o paso del agua. Para evitar este problema existe un truco facilísimo. Simplemente, hay que humedecer la yerba con agua tibia antes de colocar la bombilla en el mate, y no cebar directamente con la yerba seca y la bombilla dentro.
Si ese truco no funciona, puedes probar retirando el polvillo con tus manos antes de preparar el mate. Si tampoco funciona, probablemente la bombilla se está tapando con otras cosas y no es culpa de la yerba. En estos casos lo mejor es realizar una limpieza profunda del elemento.
Siempre que se trate de mate o yerba mate, existe algún truco casero o técnica destinada a mejorar el sabor de esta infusión. El Instituto Nacional de la Yerba Mate enumera algunas recomendaciones o consejos claves a tener en cuenta al momento de preparar un buen mate.