¿Por qué siempre se me tapa la bombilla del mate?

mate El mate es una infusión argentina, consumida en varios países del mundo, muy antigua y cargada de historia.

¿Por qué siempre se tapa la bombilla del mate y cómo puedo destaparla?

La bombilla del mate se tapa principalmente por la presencia de polvillo. En ocasiones también puede ser por una falla propia de los orificios de la bombilla. Otros factores que pueden generar la obstrucción de la bombilla son la acumulación de mugre y los restos de sarro en el interior.

cebar mate Lo ideal es usar yerba con bajo contenido de polvo para evitar este tipo de problemas.

El polvillo bloquea el filtro o paso del agua. Para evitar este problema existe un truco facilísimo. Simplemente, hay que humedecer la yerba con agua tibia antes de colocar la bombilla en el mate, y no cebar directamente con la yerba seca y la bombilla dentro.