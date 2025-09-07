¿Es mejor consumir yerba mate con o sin palo?

El mate es una infusión y bebida nacional muy popular. El mate se prepara con yerba mate, una especie de hoja seca y molida que se cultiva en diferentes zonas del país, sobre todo en el norte.
El mate y la yerba mate no son simples colaciones y acompañamientos, forman parte de la rutina diaria, de las reuniones familiares, los momentos felices, no tan felices y los recuerdos que construimos a diario. En Argentina se consume mucho más mate que café, a toda hora, en todo lugar y sin importar quién lo cebe.
La yerba mate crece en climas subtropicales, húmedos y cálidos. En la actualidad, Corrientes y Misiones son los mayores productores y exportadores en el país.
Es una bebida con muchísima historia y un origen milenario que se remonta a los pueblos guaraníes, quienes consumían esta yerba como medicina, bebida de culto o la intercambiaban como moneda de cambio.
Existen múltiples debates y misterios sobre la yerba, sus componentes, sus beneficios para la salud y su modo de consumo. Muchas personas prefieren las yerbas más suaves, otras personas se animan a los gustos más intensos, e incluso existen algunos amantes de la yerba mate saborizada.
Quizás el debate principal, que gira en torno a esta bebida, es una duda que nos abraza a todos: ¿el mate se toma con yerba sin palo o con palo? Los palos de la yerba son una parte natural y constitutiva de la planta que puede ser del agrado de muchos y del disgusto de otros.
La yerba mate con palo o tradicional, es una variedad mucho más suave. Tiene alrededor de 70% de hojas secas y un 30% de palo. Una yerba no puede tener más del 35% de palo, según lo especifica el Código Alimentario Argentino.
Por otra parte, la yerba mate sin palo es más fuerte, su gusto es mucho más intenso, el mate dura un poco más sin lavarse y tiene casi un 90% de hojas secas, rotas y pulverizadas.
¿Es mejor la yerba con palo o sin palo? No son malas ni buenas, son diferentes. La elección de la yerba para el mate dependerá del gusto de cada consumidor y su preferencia por los gustos más o menos intensos.