¿Es mejor consumir yerba mate con o sin palo?

hojas de yerba La hoja de yerba mate se seca y procesa, para luego ser envasada en bolsas especiales.

Es una bebida con muchísima historia y un origen milenario que se remonta a los pueblos guaraníes, quienes consumían esta yerba como medicina, bebida de culto o la intercambiaban como moneda de cambio.

Existen múltiples debates y misterios sobre la yerba, sus componentes, sus beneficios para la salud y su modo de consumo. Muchas personas prefieren las yerbas más suaves, otras personas se animan a los gustos más intensos, e incluso existen algunos amantes de la yerba mate saborizada.

Dudas frecuentes: ¿es mejor la yerba mate con palo o sin paso?

Quizás el debate principal, que gira en torno a esta bebida, es una duda que nos abraza a todos: ¿el mate se toma con yerba sin palo o con palo? Los palos de la yerba son una parte natural y constitutiva de la planta que puede ser del agrado de muchos y del disgusto de otros.

La yerba mate con palo o tradicional, es una variedad mucho más suave. Tiene alrededor de 70% de hojas secas y un 30% de palo. Una yerba no puede tener más del 35% de palo, según lo especifica el Código Alimentario Argentino.

yerba mate y mate Como todos los alimentos, la yerba se rige por las especificaciones del Código Alimentario.

Por otra parte, la yerba mate sin palo es más fuerte, su gusto es mucho más intenso, el mate dura un poco más sin lavarse y tiene casi un 90% de hojas secas, rotas y pulverizadas.

¿Es mejor la yerba con palo o sin palo? No son malas ni buenas, son diferentes. La elección de la yerba para el mate dependerá del gusto de cada consumidor y su preferencia por los gustos más o menos intensos.

3 consejos para preparar un buen mate

yerba Lo ideal es utilizar mates de acero, madera o cerámica para mantener el sabor de la yerba.