Ni mate ni café: las infusiones que nunca deberías consumir en ayunas

maquina preparando cafe La primera bebida que consume la mayoría de las personas en el desayuno es el café. Imagen: Freepik

El cortisol es una hormona esteroidea producida por las glándulas suprarrenales, ubicada sobre los riñones. Es imprescindible para regular procesos como el metabolismo, el estado de alerta y la respuesta inmune, pero cuando se incrementa de forma artificial por la cafeína que ingieres en el desayuno, puede provocar nerviosismo, irritabilidad, palpitaciones y mayor predisposición a la ansiedad.

Las investigaciones señalan que beber café en condiciones de ayuna incrementa la secreción de esta hormona, mucho más que cuando se lo consume acompañado de alimentos. En el caso del mate, aunque la concentración de cafeína es menor, el efecto es similar y puede amplificarse si se lo toma en exceso o de forma repetida a lo largo del día.

A largo plazo, mantener elevados los niveles de cortisol en horarios inapropiados puede alterar el ritmo circadiano y dificultar el descanso. Además, especialistas advierten que la combinación de un estómago vacío y un pico de cafeína puede incrementar la acidez y el malestar digestivo, generando un doble impacto negativo.

mano sosteniendo un mate El mate es una infusión hecha de hojas secas y molidas de la planta yerba mate. Imagen: Freepik

Por eso, tanto el mate como el café son mejor tolerados si se consumen luego de consumir un desayuno balanceado. Así, se reduce el efecto de la cafeína sobre el cortisol y se mantiene un equilibrio más saludable en la energía diaria.