Ni mate ni café: las infusiones que nunca deberías consumir en ayunas

Seguramente consumes mate o café en ayunas todos los días. Sin embargo, los especialistas afirman que puede ser un hábito negativo para la salud

Paula García
Por Paula García [email protected]
Descubre los efectos negativos de consumir café o mate en ayunas. Imagen: Freepik

Despertarse y desayunar café o mate es una costumbre típica que tienen los argentinos para darle la bienvenida al día. Sin embargo, es bueno revisar estos hábitos cada cierto tiempo. En el caso de estas infusiones, hay que preguntarse cuál es el mejor momento para consumirlas.

Consumir mate o café en ayunas es un hábito muy extendido, ya sea acompañando con tostadas con palta, huevos revueltos, rebanadas de fruta, medialunas o incluso yogur con granola. Sin embargo, muchos especialistas afirman que ingerir estas bebidas en ayunas puede tener efector negativos en nuestro organismo.

¿Por qué no deberías consumir mate o café en ayunas?

Tanto el café como el mate contienen cafeína, una sustancia estimulante que al ingerirse con el estómago vacío, eleva rápidamente los niveles de cortisol, la llamada “hormona del estrés”. Cleveland Clinic afirma que este aumento puede generar una sensación inicial de energía, pero a la larga altera los ritmos hormonales naturales, así que interfiere en el equilibrio del organismo.

maquina preparando cafe
La primera bebida que consume la mayoría de las personas en el desayuno es el café. Imagen: Freepik

El cortisol es una hormona esteroidea producida por las glándulas suprarrenales, ubicada sobre los riñones. Es imprescindible para regular procesos como el metabolismo, el estado de alerta y la respuesta inmune, pero cuando se incrementa de forma artificial por la cafeína que ingieres en el desayuno, puede provocar nerviosismo, irritabilidad, palpitaciones y mayor predisposición a la ansiedad.

Las investigaciones señalan que beber café en condiciones de ayuna incrementa la secreción de esta hormona, mucho más que cuando se lo consume acompañado de alimentos. En el caso del mate, aunque la concentración de cafeína es menor, el efecto es similar y puede amplificarse si se lo toma en exceso o de forma repetida a lo largo del día.

A largo plazo, mantener elevados los niveles de cortisol en horarios inapropiados puede alterar el ritmo circadiano y dificultar el descanso. Además, especialistas advierten que la combinación de un estómago vacío y un pico de cafeína puede incrementar la acidez y el malestar digestivo, generando un doble impacto negativo.

mano sosteniendo un mate
El mate es una infusión hecha de hojas secas y molidas de la planta yerba mate. Imagen: Freepik

Por eso, tanto el mate como el café son mejor tolerados si se consumen luego de consumir un desayuno balanceado. Así, se reduce el efecto de la cafeína sobre el cortisol y se mantiene un equilibrio más saludable en la energía diaria.

