Inicio Sociedad Espuma
¿Lo sabías?

Qué significa que salga espuma de la bombilla del mate y qué tipo de señal es

A muchas personas les ha pasado el hecho de que su bombilla de mate expulse espuma en algún momento. ¿Qué significa este hecho y por qué ocurre?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
No debes asustarte. La presencia de espuma en el mate es algo completamente normal

No debes asustarte. La presencia de espuma en el mate es algo completamente normal

El mate es por excelencia una de las bebidas más populares y elegidas por los argentinos. Existe de diversos tamaños, formas y, sobre todo, diversas formas de preparación, y una de las preguntas que giran en torno a esto último es el hecho de qué significa que salga espuma de la bombilla del mismo de manera repentina.

El momento en el que esto ocurre se da segundos después de cebar agua dentro del mate, y es una situación que más de una vez ha desconcertado a alguna persona o cebador.

mate, espuma
El hecho de que la bombilla del mate tire espuma es algo completamente normal

El hecho de que la bombilla del mate tire espuma es algo completamente normal

Qué significa que salga espuma de la bombilla del mate

Lo primero que debes de tener en cuenta ante esto es que es algo completamente normal. La presencia de espuma tanto en la yerba como en la bombilla del mate está lejos de ser un indicador de que algo anda mal en la tradicional bebida.

Una cantidad adecuada de espuma es signo de una buena cebada, mientras que la falta de ella puede indicar baja calidad de la yerba, agua muy caliente o que la hierba ya está "lavada".

En concreto, la expulsión de espuma de la bombilla del mate se da como consecuencia de la presencia de saponinas presentes en la yerba mate.

Estas últimas son compuestos naturales de la yerba mate que, al entrar en contacto con el agua caliente, generan la efervescencia y la espuma.

yerba mate, espuma
La yerba mate contiene saponinas que producen espuma

La yerba mate contiene saponinas que producen espuma

Además de indicar una buena cebada, es necesario aclarar que la presencia de estas saponinas tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que puede ser beneficioso para la salud de las personas que toman el mate en buenas condiciones.

Paso a paso: como cebar un mate de manera correcta

Para cebar un mate correctamente, primero llena el mate con yerba hasta 3/4, luego tapa y agita para que el polvo se asiente y la yerba forme una montañita inclinada.

Vierte un chorro de agua tibia en el hueco para activar la yerba sin quemarla. Después, introduce la bombilla en esa zona húmeda y, una vez en su lugar, ceba siempre con agua caliente en el mismo sector, sin mojar toda la yerba. La temperatura del agua debe de estar entre los 75° y los 80°.

Temas relacionados:

Te puede interesar