Cuántos litros de mate se puede consumir por día sin que sea peligroso para la salud

Por eso es que hay que manejarse dentro de un umbral seguro que recomiendan los especialistas en la materia. Según estudios de nutricionistas, se recomienda consumir 1 litro diario de mate. Más de eso se considera potencialmente peligroso para la salud, especialmente si se hace de forma constante y con la infusión en altas temperaturas.

mate, espuma El mate también puede ser nocivo para la salud.

¿Qué es lo que puede pasar al consumir más de 1 litro de mate por día? Los especialistas determinaron que, por ejemplo, 2 litros equivalen a una ingesta excesiva de cafeína lo que podría derivar en patologías como taquicardia, ansiedad, insomnio y malestar estomacal, entre otras.

Pero esta conducta de consumo excesivo de mate multiplicada en el tiempo puede derivar en enfermedades graves para la persona. Un estudio de la Revista Panamericana de Salud Pública determinó que aumenta el riesgo de cánceres orales, esofágico y laríngeos. También problemas renales y hepáticos.