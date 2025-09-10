Cuántos litros de mate se puede consumir por día sin que sea peligroso para la salud

El mate es uno de los símbolos argentinos. Atraviesa todos los estratos sociales, económicos, de edades y laborales. Millones de personas consumen esta infusión en su rutina diaria. Pero como todo, en exceso puede ser perjudicial para la salud.
El mate es uno de los símbolos argentinos. Atraviesa todos los estratos sociales, económicos, de edades y laborales. Millones de personas consumen esta infusión en su rutina diaria. Pero como todo, en exceso puede ser perjudicial para la salud.
En ese sentido es que los especialistas basados en distintos estudios de salud determinaron cuántos litros de mate se puede consumir por día sin que se convierta en un peligro para el organismo. Con este conocimiento, podrás evitar problemas a mediano y largo plazo.
Lo primero que hay que decir es que el mate en exceso puede ser perjudicial para la salud, como casi todo lo que se consume en demasía, pero en este caso por un motivo principal. Es que esta típica, tradicional y ancestral infusión contiene entre 30 y 50 miligramos de cafeína cada 100 mililitros, lo que podría afectar la manera en que se regula nuestro organismo.
Por eso es que hay que manejarse dentro de un umbral seguro que recomiendan los especialistas en la materia. Según estudios de nutricionistas, se recomienda consumir 1 litro diario de mate. Más de eso se considera potencialmente peligroso para la salud, especialmente si se hace de forma constante y con la infusión en altas temperaturas.
¿Qué es lo que puede pasar al consumir más de 1 litro de mate por día? Los especialistas determinaron que, por ejemplo, 2 litros equivalen a una ingesta excesiva de cafeína lo que podría derivar en patologías como taquicardia, ansiedad, insomnio y malestar estomacal, entre otras.
Pero esta conducta de consumo excesivo de mate multiplicada en el tiempo puede derivar en enfermedades graves para la persona. Un estudio de la Revista Panamericana de Salud Pública determinó que aumenta el riesgo de cánceres orales, esofágico y laríngeos. También problemas renales y hepáticos.