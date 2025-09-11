Inicio Sociedad Primavera
Muy fácil

Para recibir la primavera: cómo hacer unos pasa cintos estampados para tus jeans

Con un truco de costura en casa puedes reformar tus viejos jeans y transformarlos en una prenda moderna y canchera para recibir la primavera

Isabella Brosio
Un truco de costura perfecto para reformar tu ropa en primavera. 

Llega la primavera y empezamos a sacar del armario la ropa fresca y liviana. Si tienes unos jeans viejos, largos o cortos, puedes arreglarlos con un truco de costura y dejarlos más modernos, cancheros y juveniles.

Un truco de costura es una técnica o herramienta artesanal de casa que puede utilizarse para diseñar prendas de ropa desde cero, arreglar viejas piezas, reciclar retazos de tela o recuperar prendas manchadas o que ya no te quedan.

pasa cintos de jeans
Puedes reformar pantalones de jean, faldas y shorts.

Con este pequeño truco de hilos, vas a poder restaurar unos jeans, o una falda con pasa cintos de jean y darles un toque más colorido y primaveral. Los pasacintos normalmente son de color jean o de la misma tela del pantalón, bastante aburridos y convencionales.

Si reemplazas esta parte de la ropa y en su lugar colocar unos pasa cintos estampados más modernos, puedes combinar la prenda con blusas coloridas y cintos que resalten, perfecto para recibir la primavera con mucha onda.

Un truco para la primavera: cómo diseñar unos pasa cintos cancheros para tus jeans

Este truco es muy sencillo y económico. Con algunos retazos de tela estampada puedes reemplazar los clásicos pasa cintos de los jeans y diseñar unos más coloridos para recibir la primavera. Vas a necesitar: una tijera o pinza para descoser, 6 pedazos de tela de 10 cm por 5 cm de ancho, hilo y aguja.

coser pasacintos
Utiliza telas gruesas y resistentes para que no se deformen al colocar el cinto.&nbsp;

  1. Con ayuda de la pinza para descoser, retira uno por uno los pasa cintos originales de los jeans. Asegúrate de no dañar o romper la cintura de los jeans.
  2. El siguiente paso lo vas a realizar con cada uno de los trozos de tela estampada que recortaste. Realiza un dobladillo con cada lado, uniendo los extremos en el centro. Te tienen que quedar tiras de 10 cm de lago y más o menos 3 de ancho con un dobladillo doble hacia adentro.
  3. Ahora toca coser los nuevos pasacintos a tus jeans. Coloca el pasacinto del lado del revés hacia arriba sobre la cintura, cose con una costura recta, da la vuelta con el pasacinto formando una montaña curva y cose la otra punta. Asegúrate que ambos lados queden hacia adentro.
  4. Repite el mismo proceso con cada trozo de tela. Puedes guiarte mejor con el tutorial de Mariana García.

4 consejos para vestirte en primavera

ropa de primavera
En primavera lo mejor es usar tejidos finos, telas livianas y calzado bajo y fresco.&nbsp;

  1. Utiliza colores vibrantes y telas frescas y livianas, con buena caída.
  2. En primavera siempre hay que llevar una campera liviana de lana o algodón.
  3. Combina piezas lisas con estampadas. Por ejemplo, puedes usar unos jeans sueltos y claros con un top colorido y vibrante.
  4. En primavera es mejor usar tejidos porosos y frescos, pero también un poco abrigados.

