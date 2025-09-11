Para recibir la primavera: cómo hacer unos pasa cintos estampados para tus jeans

Un truco de costura es una técnica o herramienta artesanal de casa que puede utilizarse para diseñar prendas de ropa desde cero, arreglar viejas piezas, reciclar retazos de tela o recuperar prendas manchadas o que ya no te quedan.

pasa cintos de jeans Puedes reformar pantalones de jean, faldas y shorts.

Con este pequeño truco de hilos, vas a poder restaurar unos jeans, o una falda con pasa cintos de jean y darles un toque más colorido y primaveral. Los pasacintos normalmente son de color jean o de la misma tela del pantalón, bastante aburridos y convencionales.