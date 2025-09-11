Para recibir la primavera: cómo hacer unos pasa cintos estampados para tus jeans

Un truco de costura es una técnica o herramienta artesanal de casa que puede utilizarse para diseñar prendas de ropa desde cero, arreglar viejas piezas, reciclar retazos de tela o recuperar prendas manchadas o que ya no te quedan.
Con este pequeño truco de hilos, vas a poder restaurar unos jeans, o una falda con pasa cintos de jean y darles un toque más colorido y primaveral. Los pasacintos normalmente son de color jean o de la misma tela del pantalón, bastante aburridos y convencionales.
Si reemplazas esta parte de la ropa y en su lugar colocar unos pasa cintos estampados más modernos, puedes combinar la prenda con blusas coloridas y cintos que resalten, perfecto para recibir la primavera con mucha onda.
Este truco es muy sencillo y económico. Con algunos retazos de tela estampada puedes reemplazar los clásicos pasa cintos de los jeans y diseñar unos más coloridos para recibir la primavera. Vas a necesitar: una tijera o pinza para descoser, 6 pedazos de tela de 10 cm por 5 cm de ancho, hilo y aguja.