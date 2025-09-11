Inicio Sociedad Jazmín
Cuál es el mejor momento del año para sembrar tu planta de jazmín y que florezca en primavera

Si alguna vez has soñado con cultivar tu propia planta de jazmín, ya sea en tu balcón, jardín o incluso en tu ventana, este es el momento perfecto para comenzar

Martina Baiardi
El jazmín es una de las plantas más elegidas en jardines y balcones gracias a su fragancia única y a la belleza de sus flores blancas. Sin embargo, para lograr que florezca en primavera con toda su fuerza, es fundamental sembrarlo en la época adecuada y darle los cuidados necesarios desde el inicio.

Según el jardín botánico de Valencia, el nombre científico es Jasminum polyanthum. Se lo conoce comúnmente como jazmín y pertenece a la familia de OLEACEAE. Se trata de una planta trepadora con largas ramas de tallos finos, flexibles y volubles, que no disponen de zarcillos, pero que se enrollan con mucha facilidad.

Sus hojas compuestas, de color verde oscuro, son perennes, aunque en algunos casos dependiendo del clima pueden comportarse como semicaducas. No obstante, lo más importante de esta planta son sus características flores, muy aromáticas y numerosas, que están formadas por 5 pétalos en forma de estrella, de color blanco en su parte interna y más rosa-púrpura en la externa, algo que se aprecia más fácilmente cuando aún son capullos.

Cuándo sembrar una planta de jazmín

Plantar un jazminero desde semilla puede ser un proceso un poco más lento que hacerlo con esquejes o plantas jóvenes, pero es una experiencia muy gratificante si disfrutas de ver el ciclo de vida completo de la planta.

El mejor momento para sembrar un árbol o planta de jazmín depende de cómo lo plantes, es decir, si con semillas, esquejes o plantas jóvenes y el clima en tu región también influye mucho. En este sentido, la época del año ideal para hacerlo es a fines del invierno y durante el inicio de la primavera. En esta etapa, el clima comienza a ser más templado, los días se alargan y la planta recibe la cantidad de sol necesaria para adaptarse y desarrollarse.

Otra opción recomendada es el otoño, siempre que las temperaturas no sean demasiado frías. De esta manera, la planta aprovecha los meses frescos para afianzar sus raíces y estar lista para brotar con fuerza en la primavera siguiente.

También puedes plantar jazmín a principios de verano, pero es importante hacerlo antes de que el calor sea demasiado intenso, especialmente si vives en una zona cálida. Asegúrate de que la planta reciba suficiente agua y esté en un lugar con luz solar parcial para evitar que el sol la queme.

Condiciones ideales para el jazmín

Cultivar tu propio jazmín te garantiza un ambiente verde, saludable y muy aromatizado, ideal para llenar de vida cualquier espacio.

Para que el jazmín florezca en primavera, no solo importa la época de siembra, sino también las condiciones en las que se cultiva:

  • Ubicación: prefiere lugares soleados, aunque tolera media sombra. Cuanto más sol reciba, más abundante será la floración.
  • Suelo: necesita tierra fértil, suelta y con buen drenaje. Se puede enriquecer con compost o humus de lombriz.
  • Riego: moderado, evitando los encharcamientos. En verano requiere más frecuencia de agua.
  • Poda: realizarla a fines del invierno para estimular la aparición de nuevos brotes.

Sembrar el jazmín en la época adecuada garantiza que la planta desarrolle un sistema radicular fuerte antes de enfrentar temperaturas extremas. Así, cuando llegue la primavera, estará en condiciones de dar flores perfumadas que llenen de vida el jardín o la terraza.

