Las 5 plantas más resistentes para sembrar en agosto y tener un jardín lleno de flores en verano

Cualquiera de estas plantas tolera las temperaturas frías y también las heladas. Revisa cuál es la ideal para tu jardín

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Sembrar plantas en agosto es todo un desafío, incluso para expertos en jardinería. Es que durante este mes todavía están presentes las bajas temperaturas y a esto se le suman las heladas frecuentes que pueden dañar cualquier cultivo. Sin embargo, existen cinco ejemplares resistentes, los cuales nos permitirán disfrutar de flores hermosas en el jardín desde los primeros días del verano.

Plantas: estas son las flores que tienes que sembrar en agosto para disfrutar en verano

Según profesionales de la jardinería, las plantas que te mencionaré a continuación se destacan por crecer a la perfección en invierno y florecer con fuerza en verano.

Pensamientos

Los pensamientos son plantas aptas para tolerar bajas temperaturas. Además, se trata de un ejemplar caracterizado por exigir pocos cuidados de jardinería. Lo único que debemos tener en cuenta es el riego regular durante su temporada de crecimiento (invierno) y garantizarle un suelo con buen drenaje.

Pensamientos, una de las plantas más radiantes para tener en el jardín.

Camelias

Si quieres tener en verano un jardín de flores hermosas, debes sembrar en agosto unas camelias. Con una variada floración que va desde el blanco hasta el rosa, este ejemplar es capaz de soportar hasta -15 grados. Esta planta debe cultivarse en un lugar donde reciba mucha luz, pero indirecta.

Durillo

Este es un arbusto rústico de hoja perenne con una magnífica floración. De hecho, sus racimos de flores que duran una gran parte del año, llenarán de belleza cualquier rincón del jardín. Para su óptimo crecimiento, solo requiere de un buen drenaje, ya que no soporta los encharcamientos.

Prímulas

De esta selección de plantas que crecen a la perfección en invierno, es la más frágil, ya que no tolera heladas rigurosas, pese a que sí soporta el frío. Expertos en jardinería recomiendan cultivarla en maceta para poder resguardarla. Se destaca la intensidad de tono de sus flores.

Prímulas, otra de las plantas que crecen en invierno.

Cyclamen

También conocida como Violeta de los Aples, este ejemplar de origen asiático crece de manera óptima en invierno y explota de flores hacia finales de la primavera y principios del verano. Lo único a considerar es que no soporta temperaturas mayores a 30 grados. Por lo tanto, si en tu ciudad el verano es muy sofocante, no se recomienda cultivar esta planta.

