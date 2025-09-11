El primer ejército en la historia de la humanidad: ni griego, ni romano, ni egipcio

Sargón de Acadia, que reinó de 2334 a 2279 a.C. fue el rey del Imperio acadio de Mesopotamia, el primer imperio multinacional de la historia, que unificó los diversos reinos de la región bajo una autoridad central. Este Imperio fue la primera entidad política de la humanidad en hacer un uso extensivo y eficiente de la burocracia y la administración a gran escala, asentando las bases para los futuros gobernantes y reinos.

Ejercito Acadio (2) Sargón de Akhad: una vez convertido en monarca de Kish, realiza varias reformas del ejército y de las sencillas tácticas militares de la época.

Historia y arqueología: ¿Por qué es tan importante este ejército?

Para conquistar y gobernar con éxito, Sargón necesitaba un ejército permanente de soldados profesionales y la organización de todo el pueblo en pie de guerra. La primera reforma de este rey consistió en crear un ejército profesional. En uno de sus textos se jacta de tener en la capital acadia (Agadé) a 5.000 soldados profesionales, a los que alimenta y paga de su bolsillo.

En total se calcula que el ejército acadio, bajo el reinado de Sargón, pudo llegar a los 35.000 efectivos, todo un “Grande Armée” de la época. Este se caracteriza por: