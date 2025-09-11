Inicio Sociedad Humanidad
El primer ejército en la historia de la humanidad: ni griego, ni romano, ni egipcio

El ejercito Acadio marcó la historia de la humanidad al profesionalizar el ejercito y darle una estructura más formal. Todos los detalles

Por Valentina Araya [email protected]
Los acadios fueron un pueblo semita que habitó la Mesopotamia y fundó el primer gran imperio de la región, el Imperio Acadio,

A lo largo de la historia de la humanidad, diversos ejércitos han florecido en distintos rincones del mundo, dejando un legado invaluable en cultura, arquitectura y avances tecnológicos. Desde tropas del imperio Romano hasta la China ancestral, cada una ha marcado un hito en la evolución de los humanos.

Sin embargo, antes de todas ellas, existió el primer ejército de la historia, aquella que sentó las bases de la organización social, la escritura y el comercio. Su origen se remonta a una región clave, donde la humanidad dio sus primeros pasos hacia la vida urbana y estructurada. ¿Cuál fue y dónde surgió?

El primer ejército en la historia de la humanidad: ni griego, ni romano, ni egipcio

Se debe aclarar que los ejércitos y la historia de la guerra no tiene un punto fijo de inicio sino que se fueron desarrollando con la evolución de la civilizaciones. Según Warfare History el primer emperador de la humanidad que profesionalizado el ejército fue Sargón el Grande

Sargón de Acadia, que reinó de 2334 a 2279 a.C. fue el rey del Imperio acadio de Mesopotamia, el primer imperio multinacional de la historia, que unificó los diversos reinos de la región bajo una autoridad central. Este Imperio fue la primera entidad política de la humanidad en hacer un uso extensivo y eficiente de la burocracia y la administración a gran escala, asentando las bases para los futuros gobernantes y reinos.

Sargón de Akhad: una vez convertido en monarca de Kish, realiza varias reformas del ejército y de las sencillas tácticas militares de la época.

Historia y arqueología: ¿Por qué es tan importante este ejército?

Para conquistar y gobernar con éxito, Sargón necesitaba un ejército permanente de soldados profesionales y la organización de todo el pueblo en pie de guerra. La primera reforma de este rey consistió en crear un ejército profesional. En uno de sus textos se jacta de tener en la capital acadia (Agadé) a 5.000 soldados profesionales, a los que alimenta y paga de su bolsillo.

En total se calcula que el ejército acadio, bajo el reinado de Sargón, pudo llegar a los 35.000 efectivos, todo un “Grande Armée” de la época. Este se caracteriza por:

  • antes del reinado de Sargón, el ejército típico de una ciudad-estado sumeria estaba compuesto por tropas de tipo miliciano. No era regular ni pagado
  • Sargón mejoró este sistema militar existente. Ordenó al ejército acadio emplear una falange de seis hombres en profundidad, armados con picas y hachas, con la primera fila portando grandes escudos rectangulares.
  • el ejército acadio empleó un arma antigua, el arco y la flecha, de una forma innovadora, formando grandes cuerpos de arqueros
  • más efectivos que los arqueros eran los honderos, que actuaban como merodeadores hostigando los flancos de la falange enemiga
  • contaban con algunos carros de guerra, de cuatro ruedas y tirados por onagros
  • a las lanzas sumerias les añadió el siparru. Esta arma, que ya era usada antes por líderes y generales sumerios, es lo que comúnmente conocemos como una “espada-hoz”.
  • cada vez que conquistaba una urbe, colocaba una pequeña guarnición acadia en ella, con lo que además de actuar como velada advertencia hacia los recién -y posiblemente poco felices- conquistados, le permitía controlar mejor el entrenamiento de las levas ciudadanas

