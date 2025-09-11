El primer ejército en la historia de la humanidad: ni griego, ni romano, ni egipcio

Sargón de Acadia, que reinó de 2334 a 2279 a.C. fue el rey del Imperio acadio de Mesopotamia, el primer imperio multinacional de la historia, que unificó los diversos reinos de la región bajo una autoridad central. Este Imperio fue la primera entidad política de la humanidad en hacer un uso extensivo y eficiente de la burocracia y la administración a gran escala, asentando las bases para los futuros gobernantes y reinos.
Ejercito Acadio (2)
Sargón de Akhad: una vez convertido en monarca de Kish, realiza varias reformas del ejército y de las sencillas tácticas militares de la época.
Historia y arqueología: ¿Por qué es tan importante este ejército?
Para conquistar y gobernar con éxito, Sargón necesitaba un ejército permanente de soldados profesionales y la organización de todo el pueblo en pie de guerra. La primera reforma de este rey consistió en crear un ejército profesional. En uno de sus textos se jacta de tener en la capital acadia (Agadé) a 5.000 soldados profesionales, a los que alimenta y paga de su bolsillo.
En total se calcula que el ejército acadio, bajo el reinado de Sargón, pudo llegar a los 35.000 efectivos, todo un “Grande Armée” de la época. Este se caracteriza por:
- antes del reinado de Sargón, el ejército típico de una ciudad-estado sumeria estaba compuesto por tropas de tipo miliciano. No era regular ni pagado
- Sargón mejoró este sistema militar existente. Ordenó al ejército acadio emplear una falange de seis hombres en profundidad, armados con picas y hachas, con la primera fila portando grandes escudos rectangulares.
- el ejército acadio empleó un arma antigua, el arco y la flecha, de una forma innovadora, formando grandes cuerpos de arqueros
- más efectivos que los arqueros eran los honderos, que actuaban como merodeadores hostigando los flancos de la falange enemiga
- contaban con algunos carros de guerra, de cuatro ruedas y tirados por onagros
- a las lanzas sumerias les añadió el siparru. Esta arma, que ya era usada antes por líderes y generales sumerios, es lo que comúnmente conocemos como una “espada-hoz”.
- cada vez que conquistaba una urbe, colocaba una pequeña guarnición acadia en ella, con lo que además de actuar como velada advertencia hacia los recién -y posiblemente poco felices- conquistados, le permitía controlar mejor el entrenamiento de las levas ciudadanas