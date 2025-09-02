Inicio Sociedad Jazmín
Jardinería

Cómo cuidar un jazmín de leche en maceta para que tu jardín huela mejor que nunca

Cultiva jazmín en casa, y llena tu jardín de vida y colores. Como requiere poco mantenimiento, la puede cuidar un principiante

Paula García
Por Paula García [email protected]
Cultiva un jazmín en el jardín de casa. Imagen: Pexels

Cultiva un jazmín en el jardín de casa. Imagen: Pexels

El jazmín es una de las plantas más populares en los jardines. No solo porque se convierte en un elemento ornamental, sino también porque tiene un perfume único que se siente a metros de distancia. En este artículo, te enseñamos a cuidar esta planta en maceta.

Existen diferentes especies jazmín del cielo, jazmín del cabo, estrellado, amarillo de invierno y más. En este caso, exploramos los cuidados del jazmín chino o de leche, que es conocido por despegar una imponente cortina de flores, además de crear una deliciosa atmósfera perfumada.

Cuando florece, esta trepadora de follaje perenne se cubre de perfumadas estrellitas blancas en forma de hélice y con los pétalos curvados, contra el fondo verde brillante de sus hojas coriáceas. El follaje desarrolla tintes dorados o rojizos en los meses más fríos del año.

jazmin de leche
Este jazm&iacute;n llena tu jard&iacute;n de colores y vida. Imagen: Pexels

Este jazmín llena tu jardín de colores y vida. Imagen: Pexels

Como es resistente a las heladas y fácil de mantener, es una de las plantas más utilizadas por jardineros. Aún así, cuando se cultiva en maceta, es importante proporcionarle algunos cuidados extra.

Cultiva un jazmín de leche en maceta

Según los expertos de Verdecora, puedes cultivar el jazmín de leche a partir de esquejes, que es el método más común y efectivo, o con semillas, aunque es más lento y menos directo. El momento ideal es durante la primavera, o durante el otoño en regiones cálidas.

Al principio, el jazmín chino crece lentamente y necesita ser sujetado y guiado en un soporte, pero pronto comienza a enredarse por su cuenta. Cuando proporcionas la enredadera cerca de una reja o un tutor, puede llegar a superar los seis metros de altura. Deja de crecer cuando no tiene por dónde escalar.

maceta de terracota
Cultiva tu jazm&iacute;n chino en una maceta de terracota. Imagen: Pexels

Cultiva tu jazmín chino en una maceta de terracota. Imagen: Pexels

Lo ideal es plantar este jazmín en una maceta grande, preferiblemente de terracota, con buen drenaje, ya que requiere espacio para su sistema de raíces a medida que crece. Puedes utilizar un sustrato ligero que incluya algo de turba, o un sustrato bien drenado para macetas.

Es importante regar el jazmín de leche cada dos a tres días en primavera y verano, y reducir el riego a una vez por semana o cada quince días en invierno, adaptando la frecuencia a la sequedad del suelo. Es clave que la tierra drene bien para evitar la pudrición de las raíces y que la planta reciba luz solar para una floración abundante.

Temas relacionados:

Te puede interesar