Cómo cuidar una planta de azalea para que crezca en maceta y se transforme en una cascada de flores

arbustos de azalea Las azaleas crecen en forma de arbusto. Imagen: Freepik

Cultiva una planta de azalea en maceta

Según los expertos de Vivero Shangai, es más recomendable plantar azaleas mediante plántulas en lugar de semillas, ya que las plántulas vienen desarrolladas y establecidas. Si prefieres cultivar desde semillas será un proceso largo que puede tardar de dos a tres años para que crezcan lo suficiente como para trasplantarlas al suelo.

Para obtener azaleas saludables, procura elegir un buen contenedor. Las macetas de arcilla y con buen drenaje son las más recomendadas para un crecimiento y desarrollo óptimo. Lo ideal es que tengan al menos unos 30 o 40 cm de diámetro, para que las raíces se desarrollen con fuerza.

Los suelos en los que siembres esta especie tienen que ser ácidos, faltos de caliza, lo ideal es la siembra sobre una capa fina de grava que permita un buen drenaje. En plantaciones en exteriores y jardines debe respetarse la distancia entre otras plantas, por lo menos metro y medio.

Truco para que florezcan las azaleas.jpg Las azaleas tienen una extensa variedad de colores, incluyendo el púrpura, blanco, rosa, rojo, naranja y amarillo. Imagen: Freepik

Por su origen oriental, la azalea requiere de suelos húmedos, pero no en exceso. En exteriores el riego ideal es una o dos veces por semana. En cambio, si deseas posicional la maceta en interiores se debe garantizar que la tierra se encuentre siempre húmeda. No se debe exagerar con el riego ya que se corre el riesgo de que sus raíces se pudran.

Otra cuestión a tener en cuenta es que estas plantas se adaptan muy bien a los diferentes jardines, sin embargo no deben estar directamente al sol. Las azaleas son de semisombra, así que si quieres que den mejor floración, es mejor que proporciones el lugar adecuado.