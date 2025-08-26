Cómo cuidar una planta de pensamientos para que crezca en maceta y desborde de flores

Pensamientos plantas.jpg

Cómo cuidar esta planta para una abundante floración

Según los expertos de Epic Gardening, "uno de los factores más importantes para el éxito de cualquier planta es el suelo". En el caso específico de los pensamientos, no deberías usar tierra común del jardín, ya que es muy pesada para las macetas, así que el agua no drena libremente. Lo ideal es que utilices tierra ligera y rica en materia orgánica, puedes hacer una mezcla con tierra fresca y compost o humus de lombriz.

Uno de los beneficios de esta especie es que se pueden plantar en casi cualquier maceta. Puedes experimentar según tus preferencias o quedarte con la maceta de terracota tradicional. Lo único que tienes que tener en cuenta es que tenga un buen drenaje, para que la tierra no quede encharcada. Además, puedes plantarlas en tazas pequeñas, pero recuerda que necesitan riego más frecuente, sobre todo si hace calor o están en un lugar muy soleado.

pensamientos en macetas A pesar de ser plantas resistentes y poco exigentes, los pensamientos en macetas requieren algunos cuidados especiales. Imagen: Pixabay

A los pensamientos les gusta el agua, pero no en exceso. Cuando las plantas por por primera vez, riega a diario. Luego de una o dos semanas de arraigadas, necesitarán menos agua. Además, puedes proporcionar fertilizante cada dos semanas para maximizar su floración.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, tus pensamientos crecerán con abundantes flores y embellecerán cualquier espacio.