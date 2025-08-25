El fertilizante casero de café y banana que hará que tus plantas estallen de flores en 14 días

cascara de banana Así debes usar las cáscaras de banana para beneficiar a tus plantas.

Por su parte, los posos de café, otro desecho de cocina, aporta nitrógeno, un nutriente que hace que las raíces estén fuertes y el suelo sea fértil. Además, este ingrediente mejorará el drenaje y también la retención del agua en el suelo, algo vital para los ejemplares que no toleran el encharcamiento.

Con el café lo único que debemos tener en cuenta es no excedernos en su uso, ya que si lo utilizamos en gran cantidad, modificaremos el pH del suelo y esto provocará que la planta comience a marchitarse paulatinamente por la acidez del sustrato.

café Fertilizante casero: los posos de café estimularán la floración de tus plantas.

Para este truco de jardinería, el primer paso consistirá en reunir la cáscara de una banana y picarla con un cuchillo, en pequeños trozos. Luego, volcarla en un recipiente y añadir dos cucharadas de posos de café. Posteriormente, agregar un chorrito de agua y revolver con una cuchara.

Este fertilizante casero será suficiente para regar tres o cuatro macetas. Si tienes más plantas, deberás añadir más ingredientes a la preparación inicial. Procura aplicar dos veces por semana y al cabo de 14 días notarás cómo tus ejemplares tienen una floración colorida.