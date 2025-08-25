Inicio Sociedad Fertilizante
El fertilizante casero de café y banana que hará que tus plantas estallen de flores en 14 días

Con dos ingredientes que tienes en la cocina, lograrás preparar un potente fertilizante casero que el dará vida a tus plantas en pocos días

Walter Vasquez
Durante esta época es normal ver que una planta con flores se encuentra estancada. Si este problema le sucede a los ejemplares que tienes dentro de casa o en el jardín, puedes estimular su floración con un potente fertilizante casero elaborado con dos desechos de cocina: posos de café y cáscaras de banana.

Prepara este fertilizante de dos ingredientes y dale vida a cualquier planta floral

En el mundo de la jardinería existen distintos métodos para estimular la floración de las plantas. En este caso, te diré cómo preparar un fertilizante casero con café y cáscaras de banana. Este truco se caracteriza por la gran cantidad de nutrientes que ofrece, beneficiando así a cualquier ejemplar de flores.

La efectividad de este fertilizante reside en la capacidad que tiene la cáscara de banana para mejorar el estado del suelo, al mismo tiempo que aporta potasio, magnesio y calcio. Este desecho, si se corta en pequeños trozos y se agrega al sustrato, promoverá el fortalecimiento de las plantas y su posterior floración o fructificación.

Así debes usar las cáscaras de banana para beneficiar a tus plantas.

Por su parte, los posos de café, otro desecho de cocina, aporta nitrógeno, un nutriente que hace que las raíces estén fuertes y el suelo sea fértil. Además, este ingrediente mejorará el drenaje y también la retención del agua en el suelo, algo vital para los ejemplares que no toleran el encharcamiento.

Con el café lo único que debemos tener en cuenta es no excedernos en su uso, ya que si lo utilizamos en gran cantidad, modificaremos el pH del suelo y esto provocará que la planta comience a marchitarse paulatinamente por la acidez del sustrato.

Fertilizante casero: los posos de café estimularán la floración de tus plantas.

Para este truco de jardinería, el primer paso consistirá en reunir la cáscara de una banana y picarla con un cuchillo, en pequeños trozos. Luego, volcarla en un recipiente y añadir dos cucharadas de posos de café. Posteriormente, agregar un chorrito de agua y revolver con una cuchara.

Este fertilizante casero será suficiente para regar tres o cuatro macetas. Si tienes más plantas, deberás añadir más ingredientes a la preparación inicial. Procura aplicar dos veces por semana y al cabo de 14 días notarás cómo tus ejemplares tienen una floración colorida.

