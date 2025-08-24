Pocos lo saben: por qué debes colocar cubos de hielo en el sustrato de la sansevieria o lengua de suegra

sansevieria lengua de suegra (2) Por qué se recomienda colocar hielo en la maceta de la sansevieria.

Si en casa tienes una sansevieria y el riego es tu punto débil porque no sabes cómo hacerlo ni cada cuanta cantidad de días realizarlo, expertos en jardinería recomiendan colocar cubos de hielo en el sustrato de la planta. Este es un método de hidratación lento y efectivo para la suculentas.

Para realizar esta tarea de jardinería, en primer paso, tendrás que buscar cubitos de hielo de tu congelador y colocarlos sobre el sustrato de la sansevieria. Aquí es fundamental no dejarlos alrededor de la planta, si no más cerca del borde de la maceta.

sansevieria Con este truco tu sansevieria crecerá vigorosa todo el año.

Luego, simplemente tendrás que monitorear la planta para saber cómo responde a este método de riego. En caso que las hojas se muestren flácidas, deberás suspender este truco, porque significa que las raíces del ejemplar no toleran el agua fría que llega producto del derretimiento del hielo. En cambio, si el ejemplar continúa creciendo de manera óptima, deberás continuar con esta técnica.

Además, si colocas demasiado hielo, la planta recibirá mucha agua y eso podría encharcar las raíces. Por esta razón, se recomienda colocar solamente unos pocos cubos de hielo y garantizar el drenaje óptimo de la maceta.

cubos de hielo Descubre los beneficios del hielo sobre una sansevieria.

Por último, y no menos importante, se recomienda realizar este truco de jardinería en días de calor. Si lo haces en invierno, la planta podría marchitarse fácilmente.