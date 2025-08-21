Inicio Sociedad Sansevieria
Ni abono ni poda: lo que debes hacer con tu sansevieria para que se mantenga vigorosa los 365 días del año

Si tienes una sansevieria o lengua de suegra, podrás fomentar su crecimiento óptimo con este sencillo truco de jardinería

Walter Vasquez
Así de fácil estimularás el buen crecimiento de tu sansevieria.

La sansevieria es una planta fuerte, pero que a su vez necesita distintos cuidados de jardinería para mantenerse vigorosa todo el año. En este sentido, a continuación te revelaré un truco que pocas personas saben y que no se trata de la poda ni tampoco del uso de abonos caseros. Sigue leyendo si quieres aprender a tener tu lengua de suegra en óptimas condiciones.

El truco de jardinería infalible para que la sansevieria se mantenga vigorosa todo el año

Más allá de los distintos trucos para proporcionarle nutrientes a la sansevieria, como el uso de gelatina en polvo, expertos en jardinería recomiendan tener en cuenta otro punto clave en el desarrollo del ejemplar: su sustrato.

Para que las raíces crezcan fuertes, el sustrato debe estar en óptimas condiciones. Y lo que una sansevieria necesita, de acuerdo a especialistas en el tema, es perlita. Este es un mineral natural catalogado como vidrio volcánico con distintos beneficios para las plantas, particularmente para la lengua de suegra.

sansevieria o lengua de suegra
La sansevieria o lengua de suegra se mantendrá fuerte gracias a este truco de jardinería.

En primera instancia, los expertos citados señalan que la perlita en el sustrato ayudará a mejorar el drenaje. Por sus características, esta roca inerte favorece la rápida eliminación del agua. Algo clave para las especies que no toleran excesos de riego.

Sabemos que las plantas necesitan oxígeno a su alrededor para poder crecer y absorber los nutrientes de los abonos, pero cuando hay un exceso de agua, no habrá mucho oxígeno para las raíces, lo que imposibilitará el desarrollo óptimo del ejemplar. Por lo tanto, la perlita en el sustrato será clave.

En relación a lo anterior, la presencia de perlita en una mezcla de sustrato mejora la estructura del suelo, promoviendo la aireación y evitando que el suelo se compacte. Si la tierra de la maceta está compactada, las raíces de la lengua de suegra no accederán correctamente al agua y nutrientes.

perlita
La perlita mejorará el sustrato de la sansevieria.

Por último, los expertos señalan que si colocamos perlita por sobre el sustrato, en una capa fina, se creará una barrera reflectora que protegerá a las raíces de la sansevieria del calor extremo que se experimenta en los meses de verano, evitando que la planta se deshidrate.

