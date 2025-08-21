Ni abono ni poda: lo que debes hacer con tu sansevieria para que se mantenga vigorosa los 365 días del año

sansevieria o lengua de suegra La sansevieria o lengua de suegra se mantendrá fuerte gracias a este truco de jardinería.

En primera instancia, los expertos citados señalan que la perlita en el sustrato ayudará a mejorar el drenaje. Por sus características, esta roca inerte favorece la rápida eliminación del agua. Algo clave para las especies que no toleran excesos de riego.

Sabemos que las plantas necesitan oxígeno a su alrededor para poder crecer y absorber los nutrientes de los abonos, pero cuando hay un exceso de agua, no habrá mucho oxígeno para las raíces, lo que imposibilitará el desarrollo óptimo del ejemplar. Por lo tanto, la perlita en el sustrato será clave.

En relación a lo anterior, la presencia de perlita en una mezcla de sustrato mejora la estructura del suelo, promoviendo la aireación y evitando que el suelo se compacte. Si la tierra de la maceta está compactada, las raíces de la lengua de suegra no accederán correctamente al agua y nutrientes.

perlita La perlita mejorará el sustrato de la sansevieria.

Por último, los expertos señalan que si colocamos perlita por sobre el sustrato, en una capa fina, se creará una barrera reflectora que protegerá a las raíces de la sansevieria del calor extremo que se experimenta en los meses de verano, evitando que la planta se deshidrate.