Cómo cultivar una planta de petunias en maceta para que se transforme en una cascada de flores

Esta planta de exterior perteneciente a la familia de las solanáceas, es originaria de América del Sur, y es popular por su encantador y extenso periodo de floración. Tiene una flor en forma de trompeta o tuba, y dependiendo la variedad, tiene pétalos lisos u ondulados, colores sólidos simples, rayados o con bordes en pico.

Debido a su valor ornamental, pueden ser utilizadas para decorar la entrada del hogar, patios o balcones. Si quieres mayor versatilidad, puedes ubicar estas flores en macetas que se pueden mover o replantar para darles un nuevo aspecto. A continuación, compartimos algunos consejos de cultivo y diseño para crear tus propias y hermosas macetas con petunias.