Jardinería en el hogar

Asuntos de plantas: cómo cultivar y mantener un helecho crispy ondulado en el hogar

Una planta de interior bonita, verde, llamativa y de crecimiento rápido. Conoce todo sobre el helecho ondulado, una especie perfecta para decorar el hogar

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Una planta bonita que se adapta perfectamente al hogar

Cada planta que colocamos en nuestro hogar proporciona diferentes beneficios y un estilo particular. Las plantas de interior son especies verdes que se adaptan perfectamente a los ambientes cerrados.

Este tipo de planta domesticada no soporta bien las heladas y el sol directo del exterior. Prefiere luz indirecta y hojas limpias.

La jardinería es una actividad divertida y con muchos beneficios para la salud. Cultivar tus propias plantas en el hogar te permite mejorar la concentración, realizar ejercicio suaves, trabajar la motricidad, mejora el estado de ánimo y el bienestar mental, debido al contacto real con la naturaleza.

helecho
Una planta de hojas verdes y carnosas

Las plantas de interior purifican el aire al mismo tiempo que mejoran las energías del hogar. Son un complemento decorativo y ornamental perfecto para llenar de vida los rincones de la casa.

Planta de helecho crispy wave: cuál es origen y características de esta especie

La planta de helecho crispy, ondulada o crispy wave es una especie de hogar originaria del Sudeste Asiático que pertenece a la misma familia del helecho común.

Es una planta tropical, de crecimiento rápido y hojas onduladas color verde manzana. Sus hojas tienen forma de espada y pueden llegar a medir varios centímetros. En sus ambientes nativos, crece a la sombra de grandes árboles o en rincones reducidos debajo de palmeras.

planta de helecho en maceta
Se adapta muy bien a pequeñas macetas con suelo fértil

Le gustan los suelos nutridos con materia orgánica en descompresión, principalmente hojas o restos del suelo. Al ser una planta tropical, disfruta mucho de la humedad del ambiente, los sustratos mojados y un drenaje adecuado.

Esta planta no florece ni da frutos, a diferencia de otras especies del jardín y del hogar. Hay que controlar que no se formen nudos entre sus hojas, esto puede provocar la que las raíces y tallos se pudran por concentración de humedad.

Cómo cultivar y mantener una planta de helecho crispy en el hogar

planta de helecho
Le gustan los espacios iluminados y húmedos como la cocina y el baño

  • Es una planta que adora la humedad del ambiente. Debes pulverizar las hojas con agua o colocar un humidificador cerca.
  • Coloca el helecho ondulado en una ventana con cortinas o luz indirecta, nunca con sol directo.
  • Le gustan las temperaturas contantes. Un cambio brusco puede dañar permanentemente las hojas, tallos y raíces de la planta.
  • No utilices fertilizantes artificiales, con un abono o compost nutritivo será suficiente.
  • Puedes propagar o reproducir la planta de helecho a partir de sus hojas o tallos en agua.
  • Realiza un control de plagas frecuente para evitar la formación de hongos en las hojas.

