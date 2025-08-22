Asuntos de plantas: cómo cultivar y mantener un helecho crispy ondulado en el hogar

Este tipo de planta domesticada no soporta bien las heladas y el sol directo del exterior. Prefiere luz indirecta y hojas limpias.
La jardinería es una actividad divertida y con muchos beneficios para la salud. Cultivar tus propias plantas en el hogar te permite mejorar la concentración, realizar ejercicio suaves, trabajar la motricidad, mejora el estado de ánimo y el bienestar mental, debido al contacto real con la naturaleza.
Las plantas de interior purifican el aire al mismo tiempo que mejoran las energías del hogar. Son un complemento decorativo y ornamental perfecto para llenar de vida los rincones de la casa.
La planta de helecho crispy, ondulada o crispy wave es una especie de hogar originaria del Sudeste Asiático que pertenece a la misma familia del helecho común.
Es una planta tropical, de crecimiento rápido y hojas onduladas color verde manzana. Sus hojas tienen forma de espada y pueden llegar a medir varios centímetros. En sus ambientes nativos, crece a la sombra de grandes árboles o en rincones reducidos debajo de palmeras.
Le gustan los suelos nutridos con materia orgánica en descompresión, principalmente hojas o restos del suelo. Al ser una planta tropical, disfruta mucho de la humedad del ambiente, los sustratos mojados y un drenaje adecuado.
Esta planta no florece ni da frutos, a diferencia de otras especies del jardín y del hogar. Hay que controlar que no se formen nudos entre sus hojas, esto puede provocar la que las raíces y tallos se pudran por concentración de humedad.