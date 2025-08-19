Para aquellas personas que buscan mejorar las energías de su casa, el árbol de jade es una planta perfecta ante los ojos del Feng Shui, y es que estamos ante un elemento de los más poderosos que nos podemos encontrar según la filosofía oriental.

Esta planta puede aprovecharse sola o como un imán energético, y es que para el árbol de jade, es un elemento que simboliza la buena suerte, prosperidad y armonía.

Árbol de Jade.jpg Esta recomendación de los expertos en jardinería, es de los mejores para tomar con tu árbol de jade

Para quienes buscan decorar el interior de la casa con plantas, el árbol de jade es una opción sumamente oportuna para elegir, y es que no requiere de muy pocos cuidados, además de su belleza estética. Con regarla cada 3 días, mantenerla lejos de la luz del sol y del cambio de climas, la planta durará mucho.

Expertos en jardinería: por qué regar el árbol de jade con agua de arroz

No hay que quedarse con lo clásico, y es que los conocimientos se van renovando, incluso en temas de jardinería, que sorprendieron a quienes tienen un árbol de jade con una inusual recomendación. Los expertos aseguran que usando tan solo el agua de arroz que te queda al cocinar, regar la planta con este líquido tendrá grandes beneficios.

En el caso de no querer usar el agua restante a la hora de cocinar arroz, podrás generar este líquido dejando este grano en un bowl de agua por dos horas. Gracias al almidón que queda en el agua que usarás para regar el árbol de jade, lograrás ver como la planta deja de sufrir el ataque de plagas, además de verse más verde.