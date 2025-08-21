Mejor que la lavanda: la planta de flores coloridas que crece hasta 3 metros y no exige cuidados de jardinería

Esta explosión de color la convierte en una pieza central inigualable en cualquier jardín. Su floración, que ocurre principalmente entre la primavera y el verano, transforma muros, pérgolas y vallas en verdaderas obras de arte, algo que la lavanda, con su estética más sobria, no puede replicar. Además, la clemátide puede alcanzar, dependiendo su especie, hasta los 3 metros de altura.

clemátide

En lo que respecta a los cuidados de jardinería, esta planta resistente tiene necesidades sencillas. Los expertos revelan que la regla de oro es mantener sus raíces frescas y a la sombra, mientras que la parte superior del ejemplar debe recibir luz solar directa. Su riego debe ser moderado y solo exige una poda ligera tras la floración, lo que le permite mantener su forma.

Por el contrario, aunque la lavanda es robusta, puede requerir un manejo más específico, especialmente en lo que respecta a la poda para mantener su forma compacta y estimular una floración densa. Además, es cierto también que esta planta florece mucho menos en comparación con la clemátide.