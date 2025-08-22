Videos: tensión por el paso del colosal reactor de IMPSA sobre dos puentes

MEGAOPERATIVO-YPF-IMPSA El megaoperativo del reactor hacia YPF está siendo un éxito. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

La Ruta 7 se cortó por completo hasta el empalme 84, operativo controlado por la Policía Vial y Tránsito de Luján. El reactor IMPSA atravesó los puentes perfectamente y sin problemas, un hecho que suma al avance y éxito del megaoperativo de YPF.

Minutos antes de las 9, el megaoperativo atravesó con éxito el primer puente ferroviario previamente acondicionado para soportar el peso del reactor IMPSA. El segundo puente, que atraviesa la ruta 15, fue atravesado exitosamente por el reactor pasadas las 9 de la mañana. El megaoperativo de YPF continúa su recorrido hasta la refinería.

MEGAOPERATIVO-IMPSA-YPF Hubo un gran megaoperativo para seguir trasladando el reactor de IMPSA hacia la refinería de Luján. Foto: Cristian Lozano (Diario UNO).

Megaoperativo por el reactor de IMPSA: los videos de su paso por los puentes

En el marco del megaoperativo de traslado del reactor de IMPSA hacia la refinería de Luján, hubo varios momentos claves que mantuvieron expectantes a muchos mendocinos durante el recorrido.

Algunos de ellos se dieron en la mañana de este jueves, instantes después de que el reactor que partió rumbo a YPF.

Muy despacio y con todas las precauciones, el megaoperativo por el reactor tuvo dos momentos exitosos cuando el reactor atravesó los puentes de la ruta 7 y la 15.

Así fue el momento exacto en que el reactor atravesó los puentes:

Embed - El reactor de IMPSA cruzó sin problemas el puente de la Ruta 7 y la 15