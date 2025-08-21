La astrología indica que la entrada de la Luna en Leo genera una energía intensa de confianza, creatividad y expresión personal. Este tránsito invita a los signos a mostrar su autenticidad y a proyectar sus talentos con mayor seguridad. La Luna en Leo estimula la vitalidad emocional y potencia la capacidad de liderazgo, impulsando a los signos a asumir riesgos y a comunicar sus sentimientos de manera abierta.
Astrología: los 5 signos que brillarán con la entrada de la Luna en Leo
Para la astrología, la Luna en Leo activa la confianza y liderazgo de los signos, convirtiendo este periodo en una oportunidad única para brillar con autenticidad y energía positiva