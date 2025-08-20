En astrología, el impacto de Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados en Aries y Acuario marca un tiempo de revisión profunda en los signos que más afinidad guardan con estas energías transformadoras. Saturno retrógrado en Aries obliga a replantear la disciplina personal y la manera en que se construyen proyectos a largo plazo, haciendo que los signos reflexionen sobre los pasos dados y las bases que han cimentado en su vida.
Astrología: los 4 signos bendecidos por Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados en Aries y Acuario
Para la astrología, Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados en Aries y Acuario marcan un ciclo de revisión, disciplina y transformación profunda para algunos signos del zodiaco