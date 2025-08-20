Astrología: los 4 signos bendecidos por Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados en Aries y Acuario

En tanto, para la astrología, Neptuno retrógrado en Aries añade a los signos del zodiaco un matiz espiritual y creativo, invitando a soltar ilusiones poco realistas y a reconectar con la autenticidad de los sueños. Plutón retrógrado en Acuario, por su parte, activa la revolución interna y la necesidad de liberar estructuras que ya no representan el verdadero camino.

Para la astrología, los signos que se dejen guiar por este proceso de reflexión podrán acceder a un avance espiritual y emocional inesperado.

Este evento de la astrología pone a prueba la fortaleza de los signos más compatibles con Aries y Acuario, revelando tanto desafíos como oportunidades de crecimiento. Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados en Aries y Acuario generan movimientos intensos en la psique colectiva, al tiempo que invitan a cada persona a identificar qué debe transformarse para evolucionar. Se abre así una etapa de cuestionamientos existenciales y de búsqueda de un nuevo orden que priorice lo auténtico sobre lo impuesto.