Padres y madres ya pueden informar las ausencias de los docentes a través del sistema GEI

Cómo se utiliza la herramienta para alertar sobre la inasistencia docente

Las madres, padres o adultos responsables ya poseen una cuenta de GEI en la que ingresan a ver las notas y otros datos de sus hijos. En esta se ha agregado una pestaña denominada "inasistencia docente".

Inasistencia docente

Haciendo click en esta pestaña, se abre otra ventana y allí figura el nombre y apellido de la o el docente y un botón que hay que accionar para avisar la inasistencia.

Por qué la DGE generó el sistema de notificación de inasistencia docente

Según explicaron desde la DGE, si bien los único que pueden ver qué padre o madre envió el aviso de inasistencia docente son las personas del departamento de sistemas, esta notificación no es anónima. También esto tiene que ver con generar transparencia y evitar "un ensañamiento" con algún educador en particular.

El gobierno escolar aseguró que se trata de "una herramienta más que vincula y compromete a los padres con la escuela. Necesitamos que lo hagan de forma responsable y entiendan que ellos también son parte fundamental del sistema.

Por otro lado, nadie debe temer qué esto sea utilizado de forma arbitraria porque se trata de una instancia más de cruce de información para mejorar los procedimientos"