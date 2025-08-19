En el lenguaje de la astrología, la Luna en Cáncer es símbolo de raíces, intuición y emociones intensas que influyen en todos los signos. Sus predicciones se orientan hacia la construcción de vínculos duraderos y la búsqueda de armonía en espacios íntimos, lo que hace que cada persona se vea reflejada en la fuerza de este tránsito. La marea emocional se eleva y propone replantearse las prioridades desde el corazón, recordando que lo verdadero se sostiene en la autenticidad.

luna en cancer predicciones astrologia signos zodiaco 2 Esta Luna en Cáncer impulsa la necesidad de cuidar, proteger y fortalecer lazos de los signos del zodiaco.

Luna en Cáncer: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco