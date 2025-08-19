La astrología señala un nuevo pulso emocional con la llegada de la Luna en Cáncer, un evento astral que moviliza la sensibilidad y el deseo de refugio interior de los signos del zodiaco. En este tránsito, según las predicciones, los signos experimentan un llamado a la intimidad y a la conexión con aquello que les da seguridad, lo que abre espacio para nuevas predicciones en los ámbitos del hogar, las relaciones y la vida personal.
Luna en Cáncer: las predicciones astrológicas para los 12 signos del zodiaco
La Luna en Cáncer, para la astrología, se convierte en un momento de introspección y ternura donde todos los signos redescubren la importancia de la emoción como fuerza creadora