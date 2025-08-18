La astrología nos enseña que cada fase lunar despierta emociones y activa energías distintas en los signos, y la Luna en Cáncer es uno de los tránsitos más sensibles y poderosos. Este evento resalta la importancia del hogar, los vínculos familiares y la conexión con la memoria emocional. La astrología describe este pasaje como un momento para nutrir las relaciones y encontrar refugio en los afectos, pues los signos más receptivos a esta influencia sentirán una necesidad mayor de cuidado y contención.
Astrología: los 5 signos que brillarán con la entrada de la Luna en Cáncer
En astrología, la Luna en Cáncer se convierte para los signos en un recordatorio de que la sensibilidad, la ternura y el cuidado son fuerzas capaces de transformar los vínculos y la vida cotidiana