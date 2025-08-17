HOROSCOPO de la semana del 18 al 24 de agosto de 2025 para todos los signos del zodiaco

HOROSCOPO de la semana del 18 al 24 de agosto de 2025 para todos los signos del zodiaco

Con el comienzo de una nueva semana, este es el horóscopo para todos los días, desde el lunes 18 al domingo 24 de agosto de 2025, para todos los signos del zodiaco.

Todos los creyentes del horóscopo presten atención a su salud, su trabajo, su economía e incluso a las personas que tienen alrededor. Esto es lo que depara el zodiaco para cada signo, según las predicciones.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

  • Semana de avances, pero con necesidad de organización. Amor: diálogo que aclara malentendidos. Trabajo: oportunidad de mostrar liderazgo. Salud: controlá el estrés.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

  • Momento de estabilidad y concreción de metas. Amor: mayor compromiso. Trabajo: logros económicos. Salud: descansá más horas.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

  • La creatividad será clave para resolver problemas. Amor: reencuentro positivo. Trabajo: ideas frescas y productivas. Salud: cuidá la alimentación.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

  • Semana para priorizar la vida personal. Amor: conexión más profunda. Trabajo: evitá sobrecarga. Salud: más ejercicio suave.
Leo (23 de julio al 22 de agosto)

  • Recibís reconocimiento por tu esfuerzo. Amor: momento de pasión. Trabajo: nuevos desafíos. Salud: moderá excesos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

  • Se abren caminos para proyectos a largo plazo. Amor: comunicación fluida. Trabajo: avances sostenidos. Salud: control postural.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

  • Armonía en relaciones y mejoras económicas. Amor: momentos románticos. Trabajo: acuerdos favorables. Salud: más tiempo al aire libre.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

  • La intuición será tu mejor guía. Amor: superás viejos rencores. Trabajo: concreción de objetivos. Salud: chequeo preventivo.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

  • Semana de expansión y oportunidades. Amor: aventura compartida. Trabajo: propuestas que entusiasman. Salud: actividad física regular.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

  • Resultados positivos tras tu constancia. Amor: más momentos juntos. Trabajo: estabilidad financiera. Salud: cuidá tu columna.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

  • Llegan cambios inesperados que favorecen. Amor: conexión emocional fuerte. Trabajo: proyecto innovador. Salud: relajación y meditación.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

  • Inspiración y empatía marcan la semana. Amor: vínculos más sólidos. Trabajo: colaboración exitosa. Salud: equilibrio emocional.
