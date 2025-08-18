Motochorros. Un policía le dio un disparo en los testículos a un motochorro que le quiso robar. 

Un policía de civil se enfrentó a dos motochorros e hirió a uno de ellos en la zona de los testículos. Un oficial de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, se enfrentó a dos delincuentes. A uno de ellos le disparó en la zona genital, arrancándole parte del pene y produciéndole fracturas en la pelvis.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad, vestido de civil, se enfrentó a dos motochorros en el partido de José C. Paz. Uno de los asaltantes terminó gravemente herido y el otro fue detenido.

Según la reconstrucción del sitio, diarioefecto.com.ar, los dos sospechosos intentaron asaltar al agente. Durante el enfrentamiento, el policía efectuó disparos y uno de los atacantes recibió un impacto en la zona genital, provocándole pérdida parcial del órgano y fracturas en la pelvis.

El otro agresor resultó con un disparo en la mano y, tras huir del lugar, se presentó en un hospital donde quedó detenido. Fuentes policiales indicaron que ambos heridos permanecen bajo custodia mientras reciben atención médica.

Ambos quedaron hospitalizados y bajo custodia policial.

