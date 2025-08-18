Según la reconstrucción del sitio, diarioefecto.com.ar, los dos sospechosos intentaron asaltar al agente. Durante el enfrentamiento, el policía efectuó disparos y uno de los atacantes recibió un impacto en la zona genital, provocándole pérdida parcial del órgano y fracturas en la pelvis.

"Me pegó en un huevo", dijo el motochorro herido, quien fue trasladado y atendido.

Heridos. Motochorros quisieron robarle a un policía de civil y este se defendió disparándole a uno en los testículos.

El otro agresor resultó con un disparo en la mano y, tras huir del lugar, se presentó en un hospital donde quedó detenido. Fuentes policiales indicaron que ambos heridos permanecen bajo custodia mientras reciben atención médica.

El otro motochorro huyó con un balazo en la mano y luego quedó detenido cuando se presentó en un hospital diciendo que le habían querido robar.

