Pastas con sabor intenso: dónde comer y cuánto cuestan los ravioles de asado y vacío al asador

Pero sin duda, en Raíces Cocina Casera hay un plato que se lleva la admiración de todos: son los ravioles de asado y vacío al asador. Se trata de verdadero homenaje a la cocina argentina que combina la ternura de la mejor carne de asado cocinada lentamente a las brasas, lo que aporta un intenso sabor y el ahumado de la provoleta y los morrones, todo bañado en el jugo de su cocción. Lo mejor de esta sabroso plato es su precio ya que no supera los 20.000 pesos.

Menú Raíces pastas Únicos. Ravioles de asado y vacío al asador

Los amantes de las pastas cuentan además con las mejores opciones y entre las más solicitadas por los comensales están los ravioles de ricota y espinaca con ragout de osobuco o tagliatelle con gambas al ajillo. Otra variente de este típico restaurante porteño que nunca falta en una carta es la milanesa de T-bone acompañada con spaghettis. El T-bone es un corte que incluye tanto el lomo como el bife angosto, separados por un hueso en forma de T.

Raíces Cocina Casera también ofrece otros platos que no tienen que ver con las pastas, que son sustanciosos y tienen una gran aceptación. Entre los más pedidos se destacan los mini bifes de ternera con un delicado revuelto gramajo y el ojo de bife con mini provoleta, chorizo y morcilla bombón.

Menú Raíces bife

A los famosos ravioles con un toque italiano, Raíces ofrece otras delicias como las empanadas de carne frita, la milanesa de ternera napolitana con papas fritas y el risotto de hongos, otros de la notables platos que prometen una experiencia memorable.

Raíces Cocina Casera se encuentra en una casona histórica de principios del siglo pasado en el barrio de Saavedra. Este clásico restaurante porteño abre todos los días. De lunes a sábados, desde las 9 hasta las 0.30 y los domingos entre las 9.30 y las 16, en la calle Crisólogo Larralde 3995 y Estomba, a sólo 100 metros de la avenida Ricardo Balbín.