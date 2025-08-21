Inicio Sociedad Pastas
Cocina casera

Pastas con sabor intenso: dónde comer y cuánto cuestan los ravioles de asado y vacío al asador

El sabor intenso de las pastas se puede encontrar en un clásico restaurante porteño: dónde comer y cuánto cuestan los ravioles de asado y vacío al asador

Por UNO
Pastas con sabor intenso: dónde comer y cuánto cuestan los ravioles de asado y vacío al asador

Pastas con sabor intenso: dónde comer y cuánto cuestan los ravioles de asado y vacío al asador

Foto Instagram Raíces Cocina Casera

Las pastas son de esos platos a los que nadie se resiste. Las pastas de origen italiano se caracterizan por la variedad de sabores pero con el distintivo de la cocina casera que tanto atraen al turismo nacional y extranjero. Restaurantes especializados en pastas se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires en todos los barrios porteños.

En el barrio de Saavedra se encuentra un restaurante que no para de innovar y que ofrece una exquisita variedad de pastas que no enamora a los comensales por su cuidadosa elaboración y exquisito sabor por la combinación de ingredientes.

Menú Raíces local
Ra&iacute;ces, el local que ofrece estas particulares pastas.

Raíces, el local que ofrece estas particulares pastas.

Raices Cocina Casera es el restaurante que invita a vivir una inolvidable experiencia gastronómica, que no deja de sorprender a los propios amantes de las pastas que esperan lo mejor de un plato tan ligado a las mejores tradiciones de la cocina italiana.

Pero sin duda, en Raíces Cocina Casera hay un plato que se lleva la admiración de todos: son los ravioles de asado y vacío al asador. Se trata de verdadero homenaje a la cocina argentina que combina la ternura de la mejor carne de asado cocinada lentamente a las brasas, lo que aporta un intenso sabor y el ahumado de la provoleta y los morrones, todo bañado en el jugo de su cocción. Lo mejor de esta sabroso plato es su precio ya que no supera los 20.000 pesos.

Menú Raíces pastas
&Uacute;nicos. Ravioles de asado y vac&iacute;o al asador

Únicos. Ravioles de asado y vacío al asador

Los amantes de las pastas cuentan además con las mejores opciones y entre las más solicitadas por los comensales están los ravioles de ricota y espinaca con ragout de osobuco o tagliatelle con gambas al ajillo. Otra variente de este típico restaurante porteño que nunca falta en una carta es la milanesa de T-bone acompañada con spaghettis. El T-bone es un corte que incluye tanto el lomo como el bife angosto, separados por un hueso en forma de T.

Raíces Cocina Casera también ofrece otros platos que no tienen que ver con las pastas, que son sustanciosos y tienen una gran aceptación. Entre los más pedidos se destacan los mini bifes de ternera con un delicado revuelto gramajo y el ojo de bife con mini provoleta, chorizo y morcilla bombón.

Menú Raíces bife

A los famosos ravioles con un toque italiano, Raíces ofrece otras delicias como las empanadas de carne frita, la milanesa de ternera napolitana con papas fritas y el risotto de hongos, otros de la notables platos que prometen una experiencia memorable.

Raíces Cocina Casera se encuentra en una casona histórica de principios del siglo pasado en el barrio de Saavedra. Este clásico restaurante porteño abre todos los días. De lunes a sábados, desde las 9 hasta las 0.30 y los domingos entre las 9.30 y las 16, en la calle Crisólogo Larralde 3995 y Estomba, a sólo 100 metros de la avenida Ricardo Balbín.

Temas relacionados:

Te puede interesar