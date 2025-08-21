Inicio Sociedad mensaje
El insólito mensaje de un delincuente en una heladería: "Perdoname, te tengo que robar"

Un delincuente asaltó una heladería luego de ingresar como un cliente más, y antes de concretar su objetivo le dio un insólito mensaje a la empleada: "Perdoname, te tengo que robar"

Por UNO
Foto gentileza 0223.com.ar

Un insólito momento vivió la empleada de una heladería que fue asaltada por un delincuente mientras desempeñaba su trabajo en el comercio. El malviviente había ingresado al local haciéndose pasar por un cliente más, pero unos segundos después mostró sus intenciones.

El curioso episodio ocurrió este martes en horas de la tarde, cerca de las 19.30, en una heladería de la ciudad de Mar del Plata, situada en avenida Constitución al 6200. En medio del asalto, el delincuente sorprendió a la empleada del local al momento del asalto: “Perdoname, pero te tengo que robar”, le dijo.

La heladería asaltada por un delincuente en la ciudad de Mar del Plata se encuentra en plena avenida Constitución

Todo el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes muestran el momento en que el asaltante ingresó a la heladería mostrando tranquilidad y se acercó al mostrador como un cliente más. Esa actuación apenas duró unos pocos segundos, hasta que el delincuente mostró ante la empleada sus verdaderas intenciones.

Sin perder la tranquilidad en todo mpomento, el malviviente se pasó al otro lado del mostrador donde se encontraba la caja y le pidió disculpas a la empleada que en ese momento estaba muy alterada por la situación. “Perdoname, pero te tengo que robar”, le dijo.

Luego le siguió hablando a la empleada mientras sacaba de la caja registradora el dinero de la recaudación del día, mientras la encargada del local permaneció sentada en una banqueta, sin emitir algún comentario.

Lo que llamó la atención del propietario del comercio, como también de la Policía, es que el asaltante en ningún momento mostró un arma ni se puso violento en medio del asalto. Por el contrario, mantuvo la charla con la joven.

Tras concretar el robo, el delincuente escapó caminando del local, como si nada hubiera ocurrido, tal vez al advertir que no se registraba mucho movimiento en la zona. Además, aprovechó la situación de que durante el asalto no ingresó ningún cliente a la heladería.

“Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar’”, le comentó el propietario del comercio al portal 0223.

El hombre admitió que toda la situación fue “atípica”, por la manera con que actuó el delincuente. Hasta el momento no se informó si la Policía logró identificarlo, más allá de que los investigadores continúan analizando el caso.

