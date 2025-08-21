El insólito mensaje de un delincuente en una heladería: "Perdoname, te tengo que robar"

Sin perder la tranquilidad en todo mpomento, el malviviente se pasó al otro lado del mostrador donde se encontraba la caja y le pidió disculpas a la empleada que en ese momento estaba muy alterada por la situación. “Perdoname, pero te tengo que robar”, le dijo.

Luego le siguió hablando a la empleada mientras sacaba de la caja registradora el dinero de la recaudación del día, mientras la encargada del local permaneció sentada en una banqueta, sin emitir algún comentario.

Lo que llamó la atención del propietario del comercio, como también de la Policía, es que el asaltante en ningún momento mostró un arma ni se puso violento en medio del asalto. Por el contrario, mantuvo la charla con la joven.

Tras concretar el robo, el delincuente escapó caminando del local, como si nada hubiera ocurrido, tal vez al advertir que no se registraba mucho movimiento en la zona. Además, aprovechó la situación de que durante el asalto no ingresó ningún cliente a la heladería.

Asalto robo heladería

“Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar’”, le comentó el propietario del comercio al portal 0223.

El hombre admitió que toda la situación fue “atípica”, por la manera con que actuó el delincuente. Hasta el momento no se informó si la Policía logró identificarlo, más allá de que los investigadores continúan analizando el caso.