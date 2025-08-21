Cayó una banda de 12 delincuentes dedicada al robo de ruedas: incautaron un botín millonario

El despliegue, que comenzó en la mañana, contó con la participación de la Dirección General de Investigaciones, Infantería, entre otros efectivos de los cuerpos especiales de las fuerzas de seguridad.

Dos detenidos con un arma en Guaymallén

En Guaymallén, con la ayuda del Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), la Policía detuvo a dos hombres con antecedentes y armados.

Las filmaciones, según se puede ver en el video, registraron a los sospechosos circulando por la calle 25 de Mayo con un televisor y con un arma.

Embed - Videovigilancia del CEO: la Policía capturó a dos hombres armados en la vía pública

La Unidad de Acción Preventiva (UAP) se desplazó al lugar, capturó al primer sospechoso y recuperó el televisor, dos teléfonos y la pistola. El seguimiento continuó hasta que en la calle Uspallata fue localizado y detenido el segundo hombre.