Una banda de 12 delincuentes quedó desbaratada este jueves después de 25 allanamientos que se realizaron en Guaymallén, Las Heras y Ciudad, según informaron fuentes policiales. "Dimos un golpe contundente contra una organización delictiva", celebró la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
Cayó una banda de 12 delincuentes dedicada al robo de ruedas: incautaron un botín millonario
Los delincuentes tenían 37 llantas, armas y más de $12.000.000. Las detenciones se lograron tras 25 allanamientos en Guaymallén, Las Heras y Ciudad