Allanamientos en el Gran Mendoza

Cayó una banda de 12 delincuentes dedicada al robo de ruedas: incautaron un botín millonario

Los delincuentes tenían 37 llantas, armas y más de $12.000.000. Las detenciones se lograron tras 25 allanamientos en Guaymallén, Las Heras y Ciudad

Por UNO
Alguno de los delincuentes detenidos y parte de los elementos secuestrados por la Policía.

Una banda de 12 delincuentes quedó desbaratada este jueves después de 25 allanamientos que se realizaron en Guaymallén, Las Heras y Ciudad, según informaron fuentes policiales. "Dimos un golpe contundente contra una organización delictiva", celebró la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

Los procedimientos permitieron recuperar un importante botín: $12.000.000 en efectivo, 37 llantas, 31 cubiertas, 15 tapas de ruedas, patentes, armas de fuego y vehículos con pedido de secuestro.

Parte de los elementos secuestrados por la Policía en los allanamientos.

"Era una banda bien armada, con roles divididos, que cayó luego de una investigación liderada por el fiscal Oscar Malla. Hasta ahora han salido muy bien todas las medidas que se han realizado. Para nosotros es muy importante porque tiene que ver con un tipo de delito al que le estamos dando batalla", completó Rus.

El despliegue, que comenzó en la mañana, contó con la participación de la Dirección General de Investigaciones, Infantería, entre otros efectivos de los cuerpos especiales de las fuerzas de seguridad.

Dos detenidos con un arma en Guaymallén

En Guaymallén, con la ayuda del Sistema de Videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), la Policía detuvo a dos hombres con antecedentes y armados.

Las filmaciones, según se puede ver en el video, registraron a los sospechosos circulando por la calle 25 de Mayo con un televisor y con un arma.

La Unidad de Acción Preventiva (UAP) se desplazó al lugar, capturó al primer sospechoso y recuperó el televisor, dos teléfonos y la pistola. El seguimiento continuó hasta que en la calle Uspallata fue localizado y detenido el segundo hombre.

