Los comienzos de un asesino serial

John Robinson se mudó a Kansas City en 1964, donde se casó con Nancy Jo Lynch y formó una familia. Sin embargo, su fachada de hombre de familia ocultaba una carrera criminal que comenzó con fraudes financieros.

En 1969, fue arrestado por malversar 33.000 dólares de una práctica médica donde trabajaba con credenciales falsas, recibiendo tres años de libertad condicional. Esta fue solo la primera de muchas estafas que marcarían su vida, desde fraudes con sellos hasta cheques falsificados, consolidándolo como un estafador prolífico.

En la década de 1980, John Robinson escaló sus crímenes de fraudes a asesinatos. Su primer homicidio conocido ocurrió en 1984, cuando contrató a Paula Godfrey, de 19 años, bajo el pretexto de un trabajo. La joven desapareció y sus padres recibieron una carta firmada por ella asegurando que estaba bien, aunque nunca se volvió a saber de ella. Este patrón de desapariciones acompañadas de cartas falsificadas se repetiría con otras víctimas.

En 1985, el asesino serial conoció a Lisa Stasi, de 19 años, y a su hija de 4 meses, Tiffany, en un refugio para mujeres sin hogar. Prometió un trabajo y un apartamento, pero en realidad la asesinó.

Lo más escalofriante de este caso es lo que hizo con la bebé: John Robinson falsificó documentos de adopción y entregó a la bebé a su hermano y su esposa, cobrándoles 5.500 dólares por "gastos legales". Tiffany creció sin saber la verdad sobre su origen, mientras su madre biológica había sido ultimada por el asesino serial que ella conocía como su tío.

Otros asesinatos y su captura

Con la llegada de Internet en la década de 1990, John Robinson encontró un nuevo terreno de caza. Bajo el seudónimo Amo de Esclavos frecuentaba salas de chat atrayendo a mujeres vulnerables con promesas de empleo o relaciones sadomasoquistas.

Sus víctimas desaparecieron tras contactar con el asesino serial, y muchas de sus familias recibieron cartas falsificadas que aseguraban que estaban bien. John Robinson no solo mataba a sus víctimas, sino que también se apropiaba de sus cheques de asistencia social.

El reinado de terror de John Robinson terminó en junio de 2000, cuando fue arrestado tras denuncias de agresión sexual y robo. Las autoridades registraron su granja donde encontraron los cuerpos de cinco mujeres dentro de barriles. Las autopsias revelaron que todas habían sido asesinadas con golpes en la cabeza, probablemente con un martillo.

En 2002, el asesino serial fue condenado recibiendo la pena de muerte por los crímenes. Actualmente, con 81 años, permanece en el corredor de la muerte mientras continúa apelando su sentencia.