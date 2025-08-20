el crimen de la familia Tiede 2 Las víctimas del brutal crimen ocurrido cerca de Navidad.

El crimen de casi toda una familia

Los dos criminales se habían fugado de un centro de reinserción social hacía pocos días. Lejos de recuperarse, volvieron a delinquir e ingresaron a la cabaña que había alquilado temporalmente la familia.

Se dirigieron hasta el árbol navideño y empezaron a abrir los regalos que reposaban esperando el 25 de diciembre. Mientras uno de ellos lo hacía, el otro lo filmaba con una cámara de la propia familia.

En ese momento llegó la madre de familia, Kayde Tiede (49), con su madre Beth Potts (76) y su hija Linea (20). Las dos mayores fueron asesinadas a disparos de inmediato por los criminales.

Minutos después llegó el padre, Rolf Tiede (51), con su hija Tricia (16). El primero de ellos también fue víctima de un crimen similar al recibir un disparo en la cabeza.

Thread :



At first glance, this footage looks like two buddies casually unwrapping Christmas gifts under a tree. But it’s far darker: On December 22, 1990, burglars Von Lester Taylor and Edward Deli broke into the Tiede family’s remote Utah cabin, rifled through presents, and… pic.twitter.com/s19dRxcKWB — X Case Files (@XCaseFiles) August 16, 2025

La fuga tras el crimen y la condena

Los criminales prendieron fueron la cabaña de la familia con los cadáveres adentro, cargaron a las dos jóvenes en un auto y comenzó una persecución que duró varios minutos.

A pocos kilómetros, chocaron el vehículo y se protagonizó un tiroteo con la Policía de Estados Unidos donde ambos quedaron detenidos y las sobrevivientes no sufrieron lesiones.

En menos de 6 meses, ambos fueron condenados por el brutal crimen y recibieron condenas de prisión perpetua. Incluso uno de ellos, Von Taylor, actualmente se encuentra en el corredor de la muerte esperando que se ejecute una pena de muerte en su contra.