Declaró un forense para determinar si un hombre murió baleado por su padre o por un virus intrahospitalario

"Una es consecuencia de la otra. Si la víctima ese día moría directamente por la herida de arma de fuego, no hubiese tenido todo el resto de la patología. Pero tuvo la suerte de llegar con vida al hospital, se le realizó una cirugía para sacar parte del pulmón afectado, con eso le quitan la capacidad de respirar, lo conectan al respirador y termina con una infección intrahospitalaria. Pero todo es consecuencia de lo mismo: la herida de arma de fuego", graficó el forense sobre el crimen.

Con esta información, ahora la pelota la tiene un jurado popular integrado por 12 ciudadanos que deberá definir a fines de esta semana si Cristóbal Almendra es el culpable del crimen de su propio hijo.

El crimen en San Carlos

El 11 de diciembre de 2023, Cristóbal Almendra y su hijo Facundo estaban en un domicilio ubicado en calle Tucumán al 148, en la localidad de La Consulta. Este último, que era docente y sonidista, salió del domicilio gravemente herido y se fue tambaleando hasta caer desplomado en el frente de su casa.

Tenía un disparo producido por una escopeta Beretta calibre 28 que recibió en la dorsal izquierda, que lo dejó internado varios días hasta morir el 30 de diciembre.

Facundo Almendra 3.jpg Facundo Almendra, la víctima del crimen en San Carlos.

Los testigos manifestaron que Cristóbal Almendra también salió de su casa e intentó subirse a un vehículo, mientras algunas personas le reclamaban el hecho. Las respuestas que brindó fue "este hijo de puta merece morir, ¿sabés lo que me ha hecho pasar?".

La investigación por el crimen determinó que padre e hijo tenían constantes discusiones por el pago de impuestos de una finca pero que también que el docente nunca le pudo perdonar a su progenitor que ejercía violencia de género contra su madre, quien había fallecido hacía algunos meses.