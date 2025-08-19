Inicio Judiciales Crimen
Avanza el juicio

Declaró la hermana del joven baleado por su padre: "Salí a ver a tu hermano que le di un tiro"

La mujer declaró en el juicio que se lleva en contra de su padre, acusado de cometer el crimen de Facundo Almendra (36) a fines de 2023

Sebastián Salas
Sebastián Salas
Cristobal Almendra

Cristobal Almendra, acusado del crimen de su propio hijo.

Prensa Poder Judicial

Vio como su hermano agonizaba tras ser baleado. Al mismo tiempo escuchó cómo su padre se adjudicaba el crimen. Ese relato es el que plasmó una mujer que declaró en el juicio contra Cristóbal Almendra (72), el agricultor acusado de balear y matar a uno de sus hijos a fines de 2023 en San Carlos.

Soledad es una de las tres hijas del acusado. Este martes, se hizo presente en el juicio contra su propio padre para declarar sobre la trágica situación policial, pero sobre todo familiar, que le tocó atravesar. Ella vivía a pocos metros del lugar donde ocurrieron los hechos. "Mi papá vino y estaba alterado. Me dijo: 'sali a ver a tu hermano porque le di un tiro'", recordó.

La docente narró que en el calle se encontró con su hermano, Facundo Almendra (36), tirado en el piso "semi consciente". Sus últimas palabras con vida fueron "apretame acá", en busca de detener la hemorragia que tenía en su espalda luego de recibir un disparo de una escopeta.

Facundo Almendra 3.jpg
Facundo Almendra, la víctima del crimen en San Carlos.

Facundo Almendra, la víctima del crimen en San Carlos.

Soledad Almendra explicó que había conflictos anteriores entre su hermano y su padre: "Tenían un carácter fuerte y discutían bastante. Chocaban mucho. Para mí eran problemas normales entre padre e hijo". Detalló que "mi hermano quería empezar un proyecto en la finca pero mi papá la alquilaba. Había un tire y afloje por esa situación".

La mujer no fue la única testigo que desfiló por el juicio este martes. También declararon vecinos que observaron los primeros minutos tras el crimen. Uno de ellos detalló que apenas vieron a Facundo Almendra tirado en la calle pensaron que se había descompensado e intentaron realizarle RCP pero el propio acusado les dijo "no, no le hagás eso, no sirve porque le pegué un tiro".

Incluso algunos de los presentes le cuestionaron cómo había baleado a su propio hijo, a lo que Cristóbal Almendra contestó "¿qué querés? Si me estaba pegando". Pese a eso, el vecino declaró que no le vio lesiones al presunto autor del crimen.

Cristóbal Almendra crimen san carlos
Cristobal Almendra, acusado del crimen de su propio hijo.

Cristobal Almendra, acusado del crimen de su propio hijo.

El crimen en San Carlos

El 11 de diciembre de 2023, Cristóbal Almendra y su hijo Facundo estaban en un domicilio ubicado en calle Tucumán al 148, en la localidad de La Consulta. Este último, que era docente y sonidista, salió del domicilio gravemente herido y se fue tambaleando hasta caer desplomado en el frente de su casa. Tenía un disparo producido por una escopeta Beretta calibre 28 que recibió en la dorsal izquierda, que lo dejó internado varios días hasta morir el 30 de diciembre.

Los testigos manifestaron que Cristóbal Almendra también salió de su casa e intentó subirse a un vehículo, mientras algunas personas le reclamaban el hecho. Las respuestas que brindó fue "este hijo de puta merece morir, ¿sabés lo que me ha hecho pasar?".

La investigación por el crimen determinó que padre e hijo tenían constantes discusiones por el pago de impuestos de una finca pero que también que el docente nunca le pudo perdonar a su progenitor que ejercía violencia de género contra su madre, quien había fallecido hacía algunos meses.

