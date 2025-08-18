Juzgan a un hombre acusado de cometer el crimen de su hijo de un escopetazo

Facundo Almendra.jpg Facundo Almendra, la víctima del crimen en San Carlos.

Las teorías sobre el crimen en San Carlos

Aquella noche de diciembre de 2023, hubo una discusión en el domicilio ubicado en La Consulta entre padre e hijo. El primero de ellos tomó una escopeta y efectuó un disparo contra su hijo, quien salió tambaleando hasta la vereda y se desvaneció. Quedó internado y terminó muriendo un par de semanas después -ver más abajo-.

La Fiscalía no tiene dudas de que se trató de un homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, crimen que prevé la única pena de prisión perpetua.

Sin embargo, la defensa del agricultor de 72 años tiene dos teorías alternativas. Por un lado que Cristóbal Almendra no tuvo intención de cometer el crimen sino que disparó intentando disuadir a su hijo que lo estaba golpeando en medio de la discusión. En ese caso, podría encuadrarse el caso como una legítima defensa o un exceso de esta, recibiendo una pena sensiblemente menor.

Por otro lado, los defensores sostienen que el docente terminó muriendo por un virus del que se contagió mientras estaba internado en el hospital. En ese caso, su padre no sería técnicamente el autor del crimen.

De hecho, la necropsia que emitió el Cuerpo Médico Forense (CMF) en el expediente por el crimen estableció como causa de muerte un "fallo multiorgánico por sepsis secundaria a neumonía asociada a respirador por citrobacter bleey" y también "herida de arma de fuego en tórax con lobulectomía superior pulmón izquierdo".

El crimen en San Carlos

El 11 de diciembre de 2023, Cristóbal Almendra y su hijo Facundo estaban en un domicilio ubicado en calle Tucumán al 148, en la localidad de La Consulta. Este último, que era docente y sonidista, salió del domicilio gravemente herido y se fue tambaleando hasta caer desplomado en el frente de su casa. Tenía un disparo producido por una escopeta Beretta calibre 28 que recibió en la dorsal izquierda, que lo dejó internado varios días hasta morir el 30 de diciembre.

Los testigos manifestaron que Cristóbal Almendra también salió de su casa e intentó subirse a un vehículo, mientras algunas personas le reclamaban el hecho. Las respuestas que brindó fue "este hijo de puta merece morir, ¿sabés lo que me ha hecho pasar?".

La investigación por el crimen determinó que padre e hijo tenían constantes discusiones por el pago de impuestos de una finca pero que también que el docente nunca le pudo perdonar a su progenitor que ejercía violencia de género contra su madre, quien había fallecido hacía algunos meses.