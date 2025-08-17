empresario crimen brasil 2 El empresario de Brasil y la víctima fatal del crimen.

El crimen del empresario en Brasil

Renê da Silva fue detenido el 11 de agosto pasado por el crimen de Laudemir de Souza Fernandes, un recolector de basura de 44 años, en Belo Horizonte.

El incidente ocurrió en la mañana de ese mismo día cuando el empresario, conduciendo un auto eléctrico, se encontró con un camión de basura que, según él, obstruía su paso en una calle.

Según los testigos, la conductora del camión explicó que había suficiente espacio para que el vehículo pasara sin problemas. Sin embargo, el empresario, visiblemente alterado, no aceptó la situación y comenzó a proferir amenazas: “Si chocás mi auto, te disparo".

En medio del enfrentamiento, los recolectores de basura que acompañaban a la conductora intentaron calmar la situación. Entre ellos estaba Laudemir de Souza, quien trabajaba para una empresa tercerizada de limpieza. En un acto de furia, el empresario sacó una pistola y disparó contra él, quien recibió un impacto mortal. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció horas después debido a la gravedad de la herida.

Tras cometer el crimen, el empresario huyó de la escena. Sin embargo, gracias al análisis de cámaras de seguridad, la policía de Brasil logró localizarlo y detenerlo a las pocas horas después en un gimnasio.