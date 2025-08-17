Micaela Reina.jpg Micaela Reina, uno de los casos más impunes de la historia policial reciente.

En caso de que la defensora no insista con los planteos ante un Tribunal de segunda instancia, la mujer y el hombre serán juzgados por el delito de abuso sexual seguido de muerte, arriesgando una pena de prisión perpetua.

El crimen y el largo derrotero judicial

El 17 de mayo de 2007 encontraron el cadáver de Micaela Reina en un piletón de una bodega abandonada en calle Sarmiento, en Guaymallén. Los forenses determinaron que la pequeña de 11 años murió asfixiada y, además, había sido abusada sexualmente.

Su madre, Marta Reina, encabezó los pedidos de Justicia por el crimen que se replicaron en distintos medios. Su discurso fue claro: apuntó contra su ex pareja y padre de la víctima, Alejandro Prádenas. El hombre fue condenado pero no cómo el asesino, sino por supuestamente haber abandonado a su hija.

El padre de Micaela Reina quedó libre, luego fue declarado prófugo, lo atraparon y pasó a la cárcel. Finalmente quedó liberado ya que su causa prescribió tras varios planteos que realizaron sus abogados defensores ante la Corte provincial y nacional.

Micaela Reina.jpg La madre de Micaela Reina volverá a ser juzgada.

La teoría del crimen contra su madre y su pareja

En medio de ese laberíntico proceso contra el padre biológico de la niña, otro fiscal comenzó una investigación nueva con otra línea totalmente distinta. Apuntó contra Marta Reina y Osvaldo Ramón Duarte, con quien supo estar casada.

Se basó en el hallazgo de semen de Ramón Duarte en la ropa que tenía puesto el cadáver, la propia confesión del padrastro sobre los abusos contra Micaela Reina, el testimonio de una prima de Marta Reina quien aseguró que a la mujer "se le fue de las manos lo de prostituir a Micaela" y además varias contradicciones que ha prestado la madre de la víctima del crimen.

Ambos fueron juzgados a mediados de 2014 pero en un polémico fallo terminaron absueltos por el crimen. Tiempo después, la Corte anuló esa sentencia y ordenó realizar un nuevo debate, el cual estaba programado para mediados de 2023.

Ese tercer juicio por el crimen de Micaela Reina comenzó pero en la primera audiencia se suspendió porque los jueces consideraron que había errores técnicos en la acusación de la Fiscalía, por lo que ordenaron rehacerla. Esto es lo que, finalmente, se resolvió en los últimos días.