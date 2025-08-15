Denunciaron a una ex reina de la Tonada por calumnias e injurias tras la muerte de un hombre de Tunuyán

Génesis Sandoval reina de la Tonada Génesis Sandoval, reina nacional de la Tonada 2024. Foto: Instagram

Cómo fueron las acusaciones de la reina de la Tonada

En el video difundido por Sandoval, la joven vinculó el fallecimiento de Acosta con la ola de frío que afectó a Mendoza a fines de julio, asegurando que el vecino de Tunuyán murió en la calle y a causa de las bajas temperaturas.

La publicación se viralizó y generó comentarios en las redes sociales.

Sin embargo, la familia del hombre sostiene que esa versión no se corresponde con la realidad. Afirmaron que Acosta, quien tenía problemas de alcoholismo, elegía vivir de manera independiente, pero mantenía contacto con sus familiares y había participado de una reunión con sus parientes poco antes de su fallecimiento.

La versión de la familia del hombre fallecido

Los parientes de Acosta aseguraron que intentaron comunicarse con Sandoval para pedirle que eliminara el video, pero no obtuvieron respuesta. Ante la negativa, decidieron avanzar por vía judicial realizando la denuncia.

También aclararon que, según la información médica disponible, la causa de muerte de Acosta fue "indeterminada” y no hipotermia, como indicó la publicación de la candidata.

Intervención de la Justicia

La denuncia fue presentada por el abogado Lucio Chávez, quien representa a la familia. El letrado explicó que la acción judicial busca reparar el daño causado por las declaraciones públicas de Sandoval, al considerar que constituyen calumnias e injurias.

Ahora será la Justicia la que determine si las afirmaciones de Sandoval y su madre configuraron un delito contra el honor y la memoria del hombre fallecido en Tunuyán.