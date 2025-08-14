Cometió el crimen de su pareja pero como era víctima de violencia de género le bajaron la pena a 10 años

Ángel Rocha y Vanesa Parolo.jpg Ángel Rocha y Vanesa Parolo, los protagonistas del crimen en Godoy Cruz.

El juicio abreviado por el crimen

En las audiencias previas al juicio por jurado, el defensor oficial Víctor Banco junto con el jefe fiscal de Homicidios Fernando Guzzo llegaron a un acuerdo para realizar un juicio abreviado. De esta forma, este jueves Vanesa Parolo admitió haber cometido el crimen de su pareja pero recibió una pena sensiblemente menor: 10 años de prisión.

Según comentaron fuentes judiciales, se tuvieron en cuenta circunstancias extraordinarias de atenuación. Por un lado, la vida de alcohol y drogas de ambos protagonistas de la historia. Pero principalmente que la mujer era víctima de violencia de género, tal como quedó probado con distintos testigos e incluso como ella misma había denunciado a mediados de enero de 2023.

Crimen en Godoy Cruz

Vanesa Parolo solía callejear por distintas zonas del Gran Mendoza, tenía un consumo problemático de alcohol y drogas, es fanática de Independiente Rivadavia y del punk y tenía un estilo de vida prácticamente marginado de la sociedad. Incluso tenía varios antecedentes por otras causas de robos y hurtos, incluyendo un hecho por violar la cuarentena en junio de 2021 cuando circulaba por la calle con más de 2,50 gramos de alcohol en sangre.

vanesa parolo crimen godoy cruz Vanesa Parolo, condenada por el crimen en Godoy Cruz.

Ángel Rocha también vivía como un paria. Desocupado, en situación de calle y con varios antecedentes penales y judiciales. Además de la causa de violencia de género contra Vanesa Parolo, la mayoría de los delitos que cometió fueron hurtos de botellas de alcohol en distintos comercios de Ciudad. Por eso sus entradas y salidas de la cárcel fueron frecuentes en sus últimos años de vida.

El 18 de diciembre de 2023, el hombre recuperó su libertad luego de cumplr una condena de 3 meses de prisión por robar placas de bronce de la plaza Independencia. Cerca de las 11 de la mañana del día siguiente, vecinos de Villa Hipódromo vieron cómo una mujer lo apuñaló en plena vía pública. Cuando la ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias llegó al lugar, el hombre ya había perdido la vida.

Los investigadores avanzaron rápidamente e identificaron a la agresora como Vanesa Parolo. Es que testigos vieron el ataque y minutos antes observaron a la víctima salir de la casa de la mujer ubicada sobre calle Chaco, a dos cuadras de la intersección de Talcahuano y Revolución de Mayo, donde ocurrió el ataque. Si bien estuvo prófuga durante algunas horas, la sospechosa se terminó entregando por el crimen.

El crimen de Ángel Rocha no fue el único hecho violento que ha protagoniza Vanesa Parolo. En 2008 también apuñaló a otro exnovio y por ese hecho fue condenada a una pena de 3 años de cárcel bajo la figura de homicidio en grado de tentativa.