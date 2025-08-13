El presunto femicida de Flora Moyano seguirá alojado en la cárcel acorralado por las pruebas

Flora Moyano femicidio Las Heras Walter Molina, el sospechoso del femicidio de Flora Moyano.

Por otro lado, el cadáver presentaba un escrito con un fibrón marcador en la espalda donde la insultaba y la trataba de prostituta. Anotaciones similares de puño y letra de Walter Molina se encontraron en su celda de la cárcel de Gustavo André.

Durante la audiencia, el defensor oficial Gabriel Galeota no planteó oposiciones, a la espera de pruebas que se están produciendo en la causa. La jueza Érica Sánchez coincidió con la teoría del fiscal y dictó la prisión preventiva del sospechoso del femicidio, quien continuará alojado en el penal hasta que el caso llegue a un futuro juicio por jurado.

El femicidio en Las Heras

Walter Molina y Flora Moyano mantenían una relación amorosa desde hacía un tiempo. Su punto de encuentro era el barrio Democracia de Las Heras donde vivía la mujer y la madre del hombre. Hasta esa casa el sujeto llegaba una vez cada dos semanas, tal como le habían permitido en su régimen de salidas transitorias ya que estaba cumpliendo una condena por abuso sexual a una hija.

Flora Inés Moyano Flora Moyano, la víctima.

El sábado 26 de julio pasado, la mujer había tomado la decisión de terminar la relación. Así se lo había comunicado a sus hijos. Pactó un encuentro con Walter Molina pero nunca volvió a ser vista con vida. Su cadáver apareció golpeado en un descampado a pocos metros de su domicilio y tenía una inscripción con marcador que la insultaba y trataba de prostituta.

Walter Molina se convirtió en el principal sospechoso del femicidio y fue detenido horas después en su celda del penal de Gustavo André, donde había regresado tras la salida transitoria de ese día.