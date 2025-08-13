Inicio Policiales Femicidio
Crimen en Las Heras

El presunto femicida de Flora Moyano seguirá alojado en la cárcel acorralado por las pruebas

Una jueza dictó la prisión preventiva contra Walter Molina (60), detenido prácticamente desde el momento del femicidio hace menos de un mes

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas
Walter Jesús Molina (60) parece estar acorralado por las pruebas que investigan el femicidio de Flora Moyano (60), ocurrido hace menos de un mes en Las Heras. Luego de recabar las primeras pruebas en la investigación por el crimen, una jueza consideró que son suficientes para mantenerlo preso en la cárcel en forma preventiva.

Este miércoles se realizó una audiencia donde el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello pidió formalmente la prisión preventiva de Walter Molina. Para ello, planteó principalmente que tiene antecedentes y que hay riesgo de fuga ya que arriesga una pena de prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género -femicidio-.

El magistrado enumeró varias pruebas que tiene para sostener que fue el femicida. Por un lado, que el día del crimen, Flora Moyano le envió un mensajes a sus hijos diciéndoles que se iba a juntar con el sospechoso para romper la relación amorosa que tenían. Además, la pulsera de GPS del Servicio Penitenciario detectó que Walter Molina, que estaba con una salida transitoria de la cárcel, estuvo en el descampado donde finalmente fue encontrado el cadáver.

Flora Moyano femicidio Las Heras
Por otro lado, el cadáver presentaba un escrito con un fibrón marcador en la espalda donde la insultaba y la trataba de prostituta. Anotaciones similares de puño y letra de Walter Molina se encontraron en su celda de la cárcel de Gustavo André.

Durante la audiencia, el defensor oficial Gabriel Galeota no planteó oposiciones, a la espera de pruebas que se están produciendo en la causa. La jueza Érica Sánchez coincidió con la teoría del fiscal y dictó la prisión preventiva del sospechoso del femicidio, quien continuará alojado en el penal hasta que el caso llegue a un futuro juicio por jurado.

El femicidio en Las Heras

Walter Molina y Flora Moyano mantenían una relación amorosa desde hacía un tiempo. Su punto de encuentro era el barrio Democracia de Las Heras donde vivía la mujer y la madre del hombre. Hasta esa casa el sujeto llegaba una vez cada dos semanas, tal como le habían permitido en su régimen de salidas transitorias ya que estaba cumpliendo una condena por abuso sexual a una hija.

Flora Inés Moyano
Flora Moyano, la víctima.

El sábado 26 de julio pasado, la mujer había tomado la decisión de terminar la relación. Así se lo había comunicado a sus hijos. Pactó un encuentro con Walter Molina pero nunca volvió a ser vista con vida. Su cadáver apareció golpeado en un descampado a pocos metros de su domicilio y tenía una inscripción con marcador que la insultaba y trataba de prostituta.

Walter Molina se convirtió en el principal sospechoso del femicidio y fue detenido horas después en su celda del penal de Gustavo André, donde había regresado tras la salida transitoria de ese día.

