Casi 140 kilos de marihuana fueron decomisados por orden de la Justicia Federal. De cocaína: poco más de 120 kilos.

La Policía Federal es el brazo armado de la Justicia Federal en casos de tráfico de drogas y estupefacientes. Foto: Télam Foto ilustrativa de incautación de estupefacientes bajo la competencia de la Justicia Federal.

Justicia Federal, el dinero incautado

Otro de los bienes incautados por la Justicia Federal durante los procesos investigativos es el dinero en efectivo.

Este es el detalle.

1) $116 millones

2) U$S744.000

3) $3,5 millones y 24.000 dólares en concepto de donaciones.

Justicia Federal, productividad en minutos

La Justicia Federal ha medido su índice de productividad anual también en minutos: 42.219 totales.

Este es el desglose, de acuerdo al informe oficial.

Audiencias Federales '24-'25 Parte de la estadística de la Justicia Federal de Cuyo sobre productividad entre 2024-2025.

Los tipos de delitos investigados

Otros delitos investigados por la Justicia Federal son los aduaneros (hubo 27 causas) y los también considerados contra la propiedad (11) y contra la fe pública (21). Casos de trata se contabilizaron 14.

La cantidad de resoluciones durante el primer año de aplicación del nuevo Código Procesal Federal en el Distrito Cuyo es 334.

La mayoría se produjo en acuerdos plenos (147) y le siguieron: 108 suspensiones de juicio a prueba, 30 por criterios de oportunidad, 20 conciliaciones, 10 condenas en juicio, 14 sobreseimientos y 5 declaraciones de incompetencia.

Un año con nuevo Código Procesal Federal

El proceso de aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Cuyo comenzó el 5 de agosto de 2024.

Se asienta en la agilidad garantizada por la oralidad de los procesos penales, que dejó atrás los expedientes escritos, donde todo se asentaba de ese modo, demorando resoluciones.

Este miércoles, durante la realización de la Tercera Mesa Federal de Juicios por Jurado, autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación se encontraron con el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Gustavo Castiñeira de Dios, uno de los responsables del funcionamiento de la Justicia Federal.

Las estadísticas, que ya son públicas, permiten tener un diagnóstico del primer año del Código Procesal Penal Federal en Cuyo para ajustar detalles y avanzar en este tipo de procedimientos judiciales.