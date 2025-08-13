gil pereg 22.jpg Nicolás Gil Pereg fue declarado culpable por un jurado popular y condenado a perpetua por los crímenes de la madre y de la tía. La técnica de ilustración en juicio denominada Court sketch refleja momentos del proceso.

Juicio por jurado, la transformación del sistema penal

Durante la Tercera Mesa Federal de Organización de Juicios por Jurado 2025 habrá talleres de trabajo internos donde los operadores podrán trabajar sobre problemáticas comunes que aquejan la implementación.

José Valerio, juez de la Suprema Corte, coordinador del fuero Penal y organizador del cónclave; Sebastián Amerio, secretario de Justicia de la Nación, Omar Palermo, juez de la Corte provincial y Gustavo Castiñeira de Dios, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza serán parte de las actividades.

“El juicio por jurados en Argentina: claves para su fortalecimiento” y “El poder transformador del juicio por jurados” son algunos de los paneles de expositores, que contarán con la presencia y disertación de jueces de Cortes de provincias y de ciudadanos que hayan participado como jurado de este tipo de procesos.

Los organizadores del cónclave subrayaron la importancia de alcanzar acuerdos interprovinciales en torno a la gestión de los juicios por jurados.

"Si bien cada provincia presenta particularidades culturales, institucionales y organizativas, es fundamental avanzar hacia una cierta estandarización de procesos y buenas prácticas, que permitan una administración más eficiente, transparente y coherente del sistema", apuntó el juez Valerio.