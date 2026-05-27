Iba en micro de Buenos Aires a Mendoza con más de 20 armas de fuego ocultas, lo descubrieron y condenaron

arco-desaguadero-la-paz2.jpg El hallazgo de las armas se produjo en Desaguadero.

Detenido y condenado por las armas de fuego

Los gendarmes ubicaron al pasajero del micro que era dueño del bolso y le pidieron que lo abra. En el interior se encontraron con un arsenal: 23 armas de fuego (10 pistolas calibre 9 milímetros, otra calibre 45, una más calibre 40, un revólver calibre 36 y un subfusil). Además había 45 cargadores para distintos tipos de calibre, 30 cartuchos y hasta un silenciador.

El propietario del bolso, Matías Andrés Rojas (32), quedó inmediatamente detenido a disposición de la Justicia Federal. Ahora, a 2 años del episodio, fue condenado tras admitir su autoría en un juicio abreviado.

El juez federal Alberto Carelli lo condenó a una pena de 4 años y 8 meses de prisión por los delitos de acopio de armas de fuego y encubrimiento. Esto último se debe a que la mayoría de las pistolas tenían el número de serie limado.

imagen.png El contrabandista de armas fue condenado en la Justicia Federal.

El hombre, oriundo del barrio porteño de Boedo, continuará privado de su libertad aunque se encuentra próximo a obtener beneficios carcelarios.

La sospecha es que las armas de fuego eran contrabandeadas para insertarlas en el mercado negro que opera en varias provincias de Argentina, así como en su traspaso fronterizo hacia Chile, según comentaron fuentes vinculadas a la investigación.