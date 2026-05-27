La Corte dejó a Janina Ortiz a las puertas del juicio por las cooperativas truchas de Las Heras

Ahora, la Justicia deberá asignar el caso a un Tribunal Penal Colegiado del Gran Mendoza para juzgar a Janina Ortiz, al ex intendente Daniel Orozco, al ex subsecretario Osvaldo Oyhenart; a su yerno, Juan Pablo Pandolfi, al ex concejal Matías Mostaccio, a Adrián Pérez -figuraba como titular de la cooperativa "Manos a la Obra" y al ex contador de la comuna, Daniel Germán Herrera.

El caso de las cooperativas truchas de Las Heras fue elevado a juicio en 2025

El caso de las cooperativas truchas financiadas con dinero de la Municipalidad de Las Heras fue investigada por el fiscal Juan Ticheli (Delitos Económicos), quien dio por terminada la investigación y la elevó a juicio oral y público hace casi un año: en julio de 2025.

La imputada Janina Ortiz reaccionó acudiendo a la Suprema Corte de Justicia, que este martes le cerró el camino para presentarse en la Corte nacional.

janina ortiz daniel orozco osvaldo oyhenart.jpg Janina Ortiz, Daniel Orozco y Osvaldo Oyhenart van a juicio por el caso de las cooperativas truchas de Las Heras.

Con todo, Janina Ortiz podrá ir al máximo tribunal de Justicia del país en forma directa, ya sin pasar por la Corte de Mendoza, mediante un recurso de Queja. Sin embargo, esa acción no podrá frenar el desarrollo del proceso judicial que desembocará en el debate oral y público.

La utilización de $35 millones aproximadamente dejó a la gestión de Daniel Orozco en el ojo de la tormenta judicial.

El fiscal Juan Ticheli les atribuyó el delito de peculado porque consideró que utilizaron en beneficio propio el dinero público que, por la función que ejercían, tenían el deber de administrar.