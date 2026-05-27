La Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por Janina Ortiz y despejó el camino para que la ex funcionaria de la Municipalidad de Las Heras sea juzgada por el delito de peculado en el caso de las cooperativas truchas, financiadas con dinero público.
La Corte dejó a Janina Ortiz a las puertas del juicio por las cooperativas truchas de Las Heras
La Corte rechazó un planteo de Janina Ortiz y quedó todo listo para que ella, Daniel Orozco y otras personas sean juzgadas por el uso de $35 millones de Las Heras
La decisión fue firmada este martes por los supremos Julio Gómez, José Valerio y María Teresa Day, que denegaron el recurso extraordinario federal de la defensa técnica de Janina Ortiz -suspendida legisladora provincial por el demarchismo- contra la elevación a juicio del expediente que investiga la Fiscalía de Delitos Económicos.
Ahora, la Justicia deberá asignar el caso a un Tribunal Penal Colegiado del Gran Mendoza para juzgar a Janina Ortiz, al ex intendente Daniel Orozco, al ex subsecretario Osvaldo Oyhenart; a su yerno, Juan Pablo Pandolfi, al ex concejal Matías Mostaccio, a Adrián Pérez -figuraba como titular de la cooperativa "Manos a la Obra" y al ex contador de la comuna, Daniel Germán Herrera.
El caso de las cooperativas truchas de Las Heras fue elevado a juicio en 2025
El caso de las cooperativas truchas financiadas con dinero de la Municipalidad de Las Heras fue investigada por el fiscal Juan Ticheli (Delitos Económicos), quien dio por terminada la investigación y la elevó a juicio oral y público hace casi un año: en julio de 2025.
La imputada Janina Ortiz reaccionó acudiendo a la Suprema Corte de Justicia, que este martes le cerró el camino para presentarse en la Corte nacional.
Con todo, Janina Ortiz podrá ir al máximo tribunal de Justicia del país en forma directa, ya sin pasar por la Corte de Mendoza, mediante un recurso de Queja. Sin embargo, esa acción no podrá frenar el desarrollo del proceso judicial que desembocará en el debate oral y público.
La utilización de $35 millones aproximadamente dejó a la gestión de Daniel Orozco en el ojo de la tormenta judicial.
El fiscal Juan Ticheli les atribuyó el delito de peculado porque consideró que utilizaron en beneficio propio el dinero público que, por la función que ejercían, tenían el deber de administrar.